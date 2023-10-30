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2男大武崙沙灘玩立槳越警戒線！基市府從嚴處分 最重可罰5萬
2名男子日前到基隆市大武崙沙灘水域划立槳時，被人發現超出警戒線，違反發展觀光條例。警方已查出其中1人身分，通知今天出面說明，並追查另1人身分。基市府觀光及城市行銷處表示，在接到警方製作的筆錄，確認違規事實後，再視情節從重處分。
發展觀光條例第60條規定，在公告禁止區域從事水域遊憩活動，或不遵守水域遊憩活動管理機關，對有關水域遊憩活動規定的種類、範圍、時間及行為限制命令，水域遊憩活動管理機關可處行為人1萬元以上，5萬元以下罰鍰，並禁止活動。
大武崙沙灘8月12日發生3起遊客溺死事件，市府事後重新設置警戒線，縮小遊憩水域，希望更能保障遊客安全。2名男子26日從沙灘下水划立漿，超越警戒線。
警方沙灘周邊監視器畫面，已查出1人身分，通知今天出面說明。觀銷處表示，等警方完成調查，在收到筆錄等文件後，若確認行為人違規屬實，將依發展觀光條例從重裁罰。
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