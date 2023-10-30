聽新聞
test
0:00 / 0:00
災損嚴重搶修不及 赤科山花季 明年恐無路可走
花蓮縣玉里赤科山是重要金針花產區和景區，聯外道路去年0918震災受損，縣府提報災害復建工程獲中央核定1億2千萬多元整治邊坡；今年又連4個月遇颱風侵襲，道路柔腸寸斷，除增加經費，明年金針花季也恐來不及完成搶修，路斷幾乎等同斷了生計，急需復建。縣府協調廠商積極趕工，盼早日恢復通行。
花蓮縣農業處表示，復建工程主要畫分8大工區，均位於道路4公里至10.25公里處，工區內大小邊坡崩塌需整治共13處。先將坡面多餘土石刷除整理，再設置自由格梁、噴凝土溝及打設土岩釘穩固邊坡，避免日後雨水沖刷造成土石滑落；施作帽梁、微型樁、擋土牆、防落石網及石籠等水保設施，改善邊坡狀況，現全力趕工。
農業處農工科長吳明遠指出，已完成5個工區邊坡菱形網掛網及岩釘打設；7.25公里掏空處臨時擋土設施目前進行工區岩釘灌漿作業，土建工程預計明天開始施作，原預定進度5.35%，實際進度超前已達13.50%。
吳明遠說，原先工程預計明年8月完工，但因道路災害非常嚴重，目前看完工日期可能延後，明年金針花季視工程進度，將研擬從竹林路段單向道管制，讓車輛能上下山。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言