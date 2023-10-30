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災損嚴重搶修不及 赤科山花季 明年恐無路可走

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣赤科山產業道路復建工程主要畫分為8大工區，工區內大小邊坡崩塌13處需整治，施工廠商正全力趕工。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣赤科山產業道路復建工程主要畫分為8大工區，工區內大小邊坡崩塌13處需整治，施工廠商正全力趕工。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣玉里赤科山是重要金針花產區和景區，聯外道路去年0918震災受損，縣府提報災害復建工程獲中央核定1億2千萬多元整治邊坡；今年又連4個月遇颱風侵襲，道路柔腸寸斷，除增加經費，明年金針花季也恐來不及完成搶修，路斷幾乎等同斷了生計，急需復建。縣府協調廠商積極趕工，盼早日恢復通行。

花蓮縣農業處表示，復建工程主要畫分8大工區，均位於道路4公里至10.25公里處，工區內大小邊坡崩塌需整治共13處。先將坡面多餘土石刷除整理，再設置自由格梁、噴凝土溝及打設土岩釘穩固邊坡，避免日後雨水沖刷造成土石滑落；施作帽梁、微型樁、擋土牆、防落石網及石籠等水保設施，改善邊坡狀況，現全力趕工。

農業處農工科長吳明遠指出，已完成5個工區邊坡菱形網掛網及岩釘打設；7.25公里掏空處臨時擋土設施目前進行工區岩釘灌漿作業，土建工程預計明天開始施作，原預定進度5.35%，實際進度超前已達13.50%。

吳明遠說，原先工程預計明年8月完工，但因道路災害非常嚴重，目前看完工日期可能延後，明年金針花季視工程進度，將研擬從竹林路段單向道管制，讓車輛能上下山。

花蓮 落石 颱風

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