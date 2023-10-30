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回響／基隆滅火器換新 民政處將編預算

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市滅火器自爆案頻傳，為強化管理力道，消防局明年起分3年全面回收在戶外公共空間7384支舊式乾粉滅火器，原本沒編換新預算，本報一系列報導引起關注。市長謝國樑協調後有最新決定，確定由民政處明年以追加預算編列換新的滅火器經費，並擬具2方案擇一執行，一由市府統一採購水煙型交由專人保管，二是補助專人購買經費同時負責維管。

消防局過去因應狹窄巷道及搶救困難地區需求，在各區戶外設有7384具乾粉滅火器具，經日曬雨淋很多滅火器鏽蝕，自爆案頻傳，不少滅火器過期逾10年，來源多頭馬車，欠缺管理，經本報專題報導凸顯問題，議員憂心沒有編列換新經費，影響窄巷救災安全。

謝國樑日前裁示，回收汰舊後不能沒有換新，7千多支回收後，市府來想辦法編預算買新的，消防局或民政處編再協調。

民政處長張淵翔說，民政處明年以追加預算編列換新的滅火器經費，並擬具2方案擇一執行，一由市府統一採購水煙型交由專人保管，二是補助專人購買經費同時負責維管。

張淵翔表示，未來採取申請方式並負責維護，專人包括里長、義消、民防或熱心人士可就近看管，廠商也會提供保固。設置地點會與消防單位研議全面通盤檢討，排除戶外不適當、易鏽蝕空間，盡量放置在有遮蔽的場域，包覆也是方向之一。

張淵翔說，將以窄巷、高地等有救災需求地點為考量，一些公共設施、社區等消防法規原本就須設滅火器地點，不再重複設置。

張淵翔 謝國樑

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