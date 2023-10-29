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宜蘭盛傳競選總部設「這裡」一定當選 這次被國民黨立委參選人租下

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
只要把競選總部設在宜蘭市宜興路1段102號廣場的候選人都當選，不少人發現該處建築物已開啟整理，是被國民黨立委參選人黃琤婷的陣營租下。記者戴永華／攝影
只要把競選總部設在宜蘭市宜興路1段102號廣場的候選人都當選，不少人發現該處建築物已開啟整理，是被國民黨立委參選人黃琤婷的陣營租下。記者戴永華／攝影

宜蘭幾次大選競選總部設宜蘭市宜興路1段102號廣場的候選人都當選，包括前縣長林聰賢、現任縣長林姿妙及立委陳歐珀順利連任。不少人發現該處陳封多時的建築物已開啟，關切「誰要發爐」？據了解，是被國民黨立委參選人黃琤婷陣營租下，侯友宜預計下月25日參加競總成立大會。

蘭陽平原隔著蘭陽溪，候選人通常在溪南及溪北會各設立一處競選總部，宜蘭縣設競總熱門地就屬宜興路1段102號旁邊的廣場最火紅。依過往經驗來看，藍綠兩黨包括前縣長林聰賢參選兩任縣長、陳歐珀參選一任立委、林姿妙參選兩任縣長，他們都把競選總部設在這裡且順利當選，近來隨著立委與總統選舉加溫，地方關注這次誰會搶得頭籌。

宜蘭一位陳姓不動經紀人昨天拍照在臉書貼文指出「平常地上物都大門緊閉，沒有人在用，每隔一陣子，被成為政治人物選舉用的競選總部之類的，而且好像大多會當選。今天看到門開了，不知道這次是誰要發爐了…」。

據了解，藍營立委參選人黃琤婷的陣營已經租下，侯友宜預計11月25日來宜蘭參加競選總部成立大會。

至於，民進黨立委參選人陳俊宇的競選總部同樣位於宜興路上，即宜興路三段55號，距離黃的競選總部數百公尺，目前雖已開張，不過競選總部正式成立要等到11月11日，總統參選人賴清德屆時到宜蘭縣，與陳俊宇共同舉行競選總部成立大會。

民眾黨立委參選人陳琬惠的競選總部尚未決定，柯文哲預計後天晚上到宜蘭舉辦戶外開講，與新北市議員、資深媒體人及陳琬惠共同造勢。

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