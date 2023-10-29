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基市辦憶起奧運會 失智服務據點組隊參加 6選手逾90歲

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市「憶起奧運會」趣味競賽活動今在市立體育館登場，各區失智社區服務據點「基智憶起玩學堂」120名學員，組成8個小隊參加競賽。圖／基隆市衛生局提供
基隆市「憶起奧運會」趣味競賽活動今在市立體育館登場，各區失智社區服務據點「基智憶起玩學堂」120名學員，組成8個小隊參加競賽。圖／基隆市衛生局提供

基隆市今天有兩場體育活動，全國秋季體育活動聯合競賽在海洋大學育樂館登場，約2000人參加。衛生局與基隆市職能治療師公會另在市立體育館，舉辦第1屆「憶起奧運會」趣味競賽活動，提供失智社區服務據點長輩們，開心享受運動的樂趣。

全國秋季體育活動由中華民國縣市體育會聯合總會主辦、基隆市體育會承辦，競賽項目包括慢速壘球、柔力球、太極拳、土風舞、槌球、、活力健康舞、有氧運動、劍道等，來自全國各縣市選手彼此切磋交流，一同帶動全民體育風氣。

基隆市長謝國樑出席開幕典禮，頒發感謝狀給各單項體育團體，感謝大家協助推廣。市府也會持續推廣與承辦各項體育活動，編列相關經費提升運動競爭力，讓大家享有更優質的體育遊憩空間，生活更健康。

「憶起奧運會」趣味競賽活動在市立體育館登場，各區失智社區服務據點的「基智憶起玩學堂」，共120名學員組成8個小隊參加，其中超過90歲的有6人、80歲以上有38位人。

長者分別挑戰「傳球入袋」、「投算高手」、「海底撈王」、「賓果連線」等趣員競賽關卡，全力以赴，陪同參賽的家屬也在一旁熱烈加油，現場氣氛熱鬧。最後由七堵區伊甸據點奪得冠軍，信義區延吉據點亞軍，中山區樂晨據點獲得季軍。

憶起奧運會是今年失智月系列活動之一，內容由職能治療師設計，將協調、速度、合作、算術及認知能力融入遊戲。因為不同據點競賽，也可提高長者參與意願，強身健體同時，增進彼此的合作默契，共同爭取榮譽。

衛生局長張賢政表示，有對手互相競賽類型運動，有助提升長者專注力及認知力，達到延緩失智退化的目的。衛生局也希望透過失智症月系列活動，讓大眾更加認識失智症，共同攜手關懷失智長者，打造最有愛的城市。

全國秋季體育活動聯合競賽今在海洋大學育樂館登場，約2000人參加。圖／基隆市政府提供
全國秋季體育活動聯合競賽今在海洋大學育樂館登場，約2000人參加。圖／基隆市政府提供
基隆市「憶起奧運會」趣味競賽活動今在市立體育館登場，各區失智社區服務據點「基智憶起玩學堂」120名學員，組成8個小隊參加競賽。圖／基隆市衛生局提供
基隆市「憶起奧運會」趣味競賽活動今在市立體育館登場，各區失智社區服務據點「基智憶起玩學堂」120名學員，組成8個小隊參加競賽。圖／基隆市衛生局提供
基隆市「憶起奧運會」趣味競賽活動今在市立體育館登場，各區失智社區服務據點「基智憶起玩學堂」120名學員，組成8個小隊參加競賽。圖／基隆市衛生局提供
基隆市「憶起奧運會」趣味競賽活動今在市立體育館登場，各區失智社區服務據點「基智憶起玩學堂」120名學員，組成8個小隊參加競賽。圖／基隆市衛生局提供
基隆市「憶起奧運會」趣味競賽活動今在市立體育館登場，各區失智社區服務據點「基智憶起玩學堂」120名學員，組成8個小隊參加競賽。圖／基隆市衛生局提供
基隆市「憶起奧運會」趣味競賽活動今在市立體育館登場，各區失智社區服務據點「基智憶起玩學堂」120名學員，組成8個小隊參加競賽。圖／基隆市衛生局提供
全國秋季體育活動聯合競賽今在海洋大學育樂館登場，約2000人參加。圖／基隆市政府提供
全國秋季體育活動聯合競賽今在海洋大學育樂館登場，約2000人參加。圖／基隆市政府提供

體育 失智症 衛生局

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