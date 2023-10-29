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泳將全運會奪3金1銀 童子瑋上屆加碼送手機 今年發獎金

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋（右）致贈獎金給在今年全運會，獲得3金1銀的基隆市游泳選手鄧羽彣（左）。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋（右）致贈獎金給在今年全運會，獲得3金1銀的基隆市游泳選手鄧羽彣（左）。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市在今年全國運動會獲得3金2銀3銅，為近10年最佳成績，游泳選手鄧羽彣貢獻3金1銀居首功。基隆市議長童子瑋今天建議市府舉辦慶功宴，特別要表揚鄧羽彣，此外也應制定完整的體育扎根計畫，把人才留在基隆。

全運會26日閉幕，基隆市代表隊共獲得游泳3面金面、游泳和橄欖球各1面銀牌、跆拳道和游泳共3面銅牌。鄧羽彣贏得金牌比賽項目為800公尺、1500公尺自由式及開放水域10公里，400公尺自由式得到銀牌。

基隆市議員陳宜昨天安排鄧羽彣前往市議會，議長童子瑋接見時致贈紅包，肯定鄧羽彣為基隆市爭光。童說，鄧羽彣2年前參加全運會就曾拿下金牌，除了可獲頒市府獎金，他也兌現授旗儀式的承諾，加碼贈送手機給鄧羽彣。

童子瑋說，鄧羽彣今年一口氣為基隆拿下3面金牌，市府應該要舉辦比授旗更隆重的慶功宴，肯定及感謝所有選手及隊職員參加賽事。

鄧羽彣自認比較擅長長距離游泳，今年全運會能在800公尺自由式奪金，更令她感到振奮。很慶幸有教練的鼓勵，加上自己不斷加強體能，為基隆贏得3金1銀。相信基隆更年輕的選手，只要繼續努力，一定會有更優秀的成績。

陳宜說，賽事期間曾和市議員張之豪、施偉政南下為基隆選手加油，在橄欖球冠亞軍決賽，看到42歲國手陳文彥代表基隆市下場，與多數2、30歲選手跑滿場，今年27歲的鄧羽彣也是今年賽事最高齡選手，內心除了替兩人喝采，也不禁擔憂基隆運動選手出現斷層。

陳宜說，市府應思考基隆運動員為何嚴重斷層？年輕的運動員怎麼不見了？希望市府落實各項體育班項目三級銜接，培育人才提升運動表現，並留住在地優秀選手，將經驗傳承給下一代。

童子瑋表示，中興國小的游泳隊過去非常有名，但隨著少子化，也和諸多體育單項面臨人才招募困境。建議市府訂出城市體育扎根計畫，整合分散的資源，保障金牌選手回校任教制度。

基隆市議長童子瑋（右）接見在今年全運會，獲得3金1銀的基隆市游泳選手鄧羽彣（左）。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋（右）接見在今年全運會，獲得3金1銀的基隆市游泳選手鄧羽彣（左）。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋（右）致贈獎金給在今年全運會，獲得3金1銀的基隆市游泳選手鄧羽彣（中）；左為市議員陳宜。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋（右）致贈獎金給在今年全運會，獲得3金1銀的基隆市游泳選手鄧羽彣（中）；左為市議員陳宜。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市游泳好手鄧羽彣（左三）在今年全運會，贏得3金1銀共4面獎牌。圖／基隆市政府教育處提供
基隆市游泳好手鄧羽彣（左三）在今年全運會，贏得3金1銀共4面獎牌。圖／基隆市政府教育處提供

基隆 運動 金牌

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