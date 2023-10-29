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基市建置公共自行車有譜 便利通勤通學、促進觀光休閒

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府評估引進YouBike，並規畫在租賃站提供電動輔助自行車或電動機車，讓民眾有更多元選擇。本報資料照片
基隆市政府評估引進YouBike，並規畫在租賃站提供電動輔助自行車或電動機車，讓民眾有更多元選擇。本報資料照片

基隆市交通處規畫公共自行車租賃系統建置方案，初期站點選擇將以有利通勤通學、觀光休閒為主，目標是在下學年度開學前開辦。考量全市多山坡地，市府也將同步推動共享電動輔助自行車或電動機車，讓民眾在租賃站選擇公共運具更多元化。

交通處長王圳宏說，基隆氣候全年多雨，地形平坦腹地較少，加上臨港的市區道路較為狹小等因素，人口居住密集，交通多仰賴火車、公車或私有汽機車運具，自行車使用並不普及。

引進電動共享運具是市長謝國樑優先推動政策，因為在多山坡地的基隆，電動輔助自行車或電動機車可讓民眾騎乘更輕鬆，便於在城市觀光景點移動，接受度更高。王圳宏表示，電動輔助自行車是未來公共自行車趨勢，市府也積極規畫導入，提供民眾多元選擇。

雙北推行公共自行車YouBike多年，基隆遲未跟進，民眾盼望已久。基市交通處今年7月辦理「基隆市公共自行車租賃系統建置可行性評估及規畫案」，初步評估將以基隆火車站與城際轉運站為起點，並以基隆河沿岸和和平島、海科館、外木山等觀光廊帶熱門景點，與鄰近公有停車場結合設置自行車租賃站。

王圳宏說，基隆市公共自行車營運有兩大重點，首先是便利通勤通學。考量市民多仰賴火車、國道公車通勤通學，除在火車站、轉運站設置租賃站，基隆高中、基隆女中、海洋大學等校園也會設站，方便學生上下學使用。

促進觀光休閒是推動基隆市公共自行車另一目標，市府分析目前外地遊客多以私有運具前往景點，希望提供共享運具後，民眾能搭乘火車到基隆，再以公共自行車深度旅遊，兼顧城市觀光及降低交通負載，釋放街道空間成效。

王圳宏表示，目前規畫在火車站、轉運站每個交通節點，設置約30柱車柱的大型租賃站，提供民眾借還。設在觀光景點或學區的租賃站，每站約10柱，並會採取「廣而密」策略設置，讓民眾借還更便利。

基隆女中 自行車 火車站

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