影／台東出現魔法廁所 家長擔心「孩子不想出來」
台灣各地親子共融公園愈來愈有特色，鹿野鄉新建一座親子公園，裡面設置小朋友最愛的溜滑梯、蹺蹺板，公園旁一棟醒目又可愛的建築竟是公共廁所，家長驚呼「好像童話屋」、「魔法屋廁所」、「擔心小孩不想出來」。鹿野鄉公所提醒，公園尚未正式開放，請遊客愛護設施，先用眼睛欣賞就好。
鹿野鄉公所後方空地近來成為地方鄉親關注焦點，假日遊客絡繹不絕。地方鄉親說，得知新建公園有一間廁所很特別，專程來參觀，到現場發現公園內有遊樂器材、流水及小橋，最特別之處是超級可愛的廁所，背景是稻田及山林，或許未來會成為鹿野地區熱門打卡景點。
張姓家長表示，假日專程帶小孩來放電，現場一看果然不讓人失望，公園內的廁所非常漂亮，拍照效果很好，若周遭能再多一些遮蔭設施會更好，這樣夏天不怕天氣炎熱。
「好像童話屋，真可愛！」年經爸媽及慕名而來的遊客紛紛發出驚呼，直說現在小孩真幸福，新蓋的公園好看又好玩，比舊式公園好太多。
鄉公所表示，公園用地原本是豐年祭場域，祭典地點遷移後改建公園，魔法廁所造型曝光後，近日討論度很高，許多人關心何時可開放，不過目前還有一些細節尚未完成，設計團隊希望在廁所內增添更多創意，讓童趣主題可以更豐富及鮮明，預計明年正式開放，請大家拭目以待。
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