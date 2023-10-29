【即時短評】1日3死慘劇耳邊風…遊客又越界 基市府要更強硬

基隆市外木山大武崙沙灘8月發生1日3死事件後，本報昨天獨家直擊2名遊客又頻越過警戒線玩水，民眾痛斥「不要命」，市府公告越線將開罰，但至今仍勸導為主，開罰件數掛零。遊客無視禁令當耳邊風，毫無自制警覺性，再出人命恐為時已晚，市府要有更強硬的手段，不要讓悲劇再重演。

市長謝國樑昨天回應表示，將嚴格取締違規，「開罰是救你的命」。市府產發處長林鼎超說，將調監視器追查2人，最高罰5萬元；未來只要越過警戒線，不用再經勸導將直接開罰。

基隆市政府在3死意外後拉近浮球警戒線，並公告戲水勿超越警戒線，晚間也不能下水，但近日民眾發現不少遊客又違反禁令。原因出在哪裡？因為現在救生員已撤離，也沒有消防人員戒備，遊客來去自如，戲水越線又重回到以前沒有人管的「三不管」地帶，一再出現的險象環生畫面，讓人捏一把冷汗。

上次三死都是因越線造成意外，因為距離太長，等到救援人員到達，早都回天乏術。近來東北季風增強，海域暗藏危機，風險更為提高，海況、海流及風向變化迅速，海流、波浪及離岸流，隨時可能成為致命的一擊。

發生3死意外後，對於違規者還是先勸導，但部分民眾有僥倖心態，反正等勸導再上岸，根本難收警惕之效，依然故我，棄自己安全於不顧，毫無安全觀念，自己也要承擔後果。

市府昨天回應本報，不用再經勸導程序，會直接開罰，市長既已宣示決心，市府團隊也盼要有強硬作法，務必要落實安全維護的決心，已經有法可罰卻不罰，要化被動為主動，如果再出意外，市府也就難辭其究。

市府未來要設AI監控，如果越線將發出警報聲響，但尚未建置完成的空窗期，仍要加強維管沙灘、海域的安全，遊客更要有自覺，否則悲劇再發生，再來爭國賠、追責任，都為已晚。