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大武崙沙灘越線玩水 將直接開罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
大武崙沙灘日前又有遊客無視禁令越線玩水。記者游明煌／攝影
大武崙沙灘日前又有遊客無視禁令越線玩水。記者游明煌／攝影

基隆市外木山大武崙沙灘9月發生1日3死事件後，本報日前直擊2名遊客又頻越過警戒線玩水，民眾痛斥「不要命」。市長謝國樑表示，將嚴格取締違規，「開罰是救你的命」。市府產發處長林鼎超說，將調監視器追查2人，最高罰5萬元；未來只要越過警戒線，不用再經勸導將直接開罰。

基隆市政府在3死意外後設置浮球警戒線，並公告戲水勿超越警戒線，晚間也不能下水，但近日民眾發現不少遊客違反禁令。

記者26日下午2時，直擊大武崙沙灘有多位民眾在海域範圍內戲水，有民眾依規定在警戒線內游泳，但有2人在警戒線外海域玩立槳，現場沒看到有人制止，遊客無視安全禁令，現場民眾痛斥「不要命」。

市長謝國樑表示，將嚴格取締越線的違規行為開罰，已請產發處務必要落實。

市府產發處長林鼎超說，將請警方協助調監視器追查，根據本報影像已明顯違反規定。發生3死意外後，對於違規者先勸導，但發現部分民眾有僥倖心態，昨天決定未來只要查到越過警戒線，不用再經勸導程序，直接開罰。

市府觀銷處表示，民眾未依現場安全宣導告示，市府及北觀處得依發展觀光條例第60條，於公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守水域遊憩活動管理機關對有關水域遊憩活動所為種類、範圍、時間及行為之限制命令者，由其水域遊憩活動管理機關處1萬元以上，5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

林鼎超 監視器 謝國樑

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