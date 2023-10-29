雙媽會 白沙屯媽12月到花蓮

新竹內天后宮昨到花蓮徒步遶境，從花蓮市港天宮出發，經過市區，再到吉安鄉勝安宮參拜；花蓮港天宮今年建廟40周年，也請到苗栗拱天宮白沙屯媽，12月移駕到花蓮「雙媽會」，預計和4年前一樣掀起一陣媽祖熱潮。

新竹內天后宮已有200多年歷史，主祀媽祖，是新竹市傳統信仰中心。昨到花蓮徒步遶境祈福，下午1時30分從港天宮出發，經過中山路轉進自強路，再到勝安宮參拜。

白沙屯媽祖則是繼2019年，再度來到花蓮，與港天宮媽祖「雙媽會」，共同遶境2天1夜，白沙屯媽祖將於12日8日移至港天宮駐駕，當晚7時後開放信眾到港天宮祭拜祈福。

12月9日上午7時從港天宮出發，途經中山路、濟慈路等，抵達花蓮聖地慈惠堂總堂參拜後，在花蓮勝安宮停駕；下午從勝安宮出發，行經慈惠三街、勝安二街等，接續停駕於東源花蓮慈聖宮（地母廟），再沿著德安五街、中順路等路，最後抵達中原路，晚間路線則會經過重慶路、中福路等，停駕於花蓮聖天宮（帝君廟） ，最後再沿著國聯五路、國聯四路等返回花蓮港天宮。

12月10日一早仍從港天宮出發，行經中山路、富國路等，抵達花蓮福境宮後再從建昌路出發，行經自強路、國富二街等，最終到花蓮市延平王廟駐駕。