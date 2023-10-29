宜蘭慈心華德福新建校舍 預算卡關

宜蘭冬山鄉的慈心華德福中學現有校舍不足，校內200名學生須到蘇澳國中近60年的老舊校舍上課，加上交通長途往返甚是危險，校方向教育部爭取到9000萬元補助建新校舍，已經完成設計，議員希望明年上半年前將補助款編進追加預算中；縣府表示，會再討論並與中央協調，確保補助款項形式。

校方推動冬山校區新建校舍計畫，2022年底獲得教育部、縣府補助250萬元規畫設計經費，同時向立法院請願，爭取校舍興建工程款，目前預算粗估約1.2億元；校方近日完成新大樓規畫設計，提報縣府並詢問是否已編列預算，卻得到否定的回答，才發現預算卡關。

縣府指出，去年底立法院長游錫堃主持會議，教育部長潘文忠、國教署長彭富源等人出席，在會中承諾補助興建款項，然而教育部為因應少子化趨勢，不鼓勵學校興建校舍，早已取消「新建校舍」補助科目，無法專項補助，建議縣府編進一般性補助款，但一般性補助款用以支應各種雜項開支，恐有排擠問題。

中央今年6月承諾，宜蘭縣若有其他教育方面支出，將以追加經費協助，不用擔心預算排擠；縣府擔心，中央撥款金額尚不確定，因此並未將新建校舍費用編入113年度預算。

議員邱素梅批，縣府擔心太多，中央既已承諾，就應該編進預算爭取早日完工；議員謝燦輝說，游錫堃也出面協調，還有會議紀錄承諾，只是要不要做而已；議員楊弘旻認為，新建校舍有必要，縣府還是應該編列追加預算，再看是否要以其他專項名目補助。