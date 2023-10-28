花蓮復興人行陸橋將拆 11月11日晚間8時起封路

花蓮市復興人行陸橋位於花蓮港、花蓮縣府及復興國小要道，因往來車輛較多而設置，近年因使用率不高，市公所爭取中央經費，預計11月11日晚間8時拆除天橋，並將施作通學步道。

花蓮市復興人行陸橋連接台9線府前路及北興路，是通往花蓮港、花蓮縣府等要道，不過近年因少子化，陸橋使用率低且有治安隱憂，鄰近的復興國小曾提議拆除，但因拆除經費高，一直未能實施。

花蓮市公所爭取中央通學步道經費，規劃國立東華大學美崙校區、復興國小至國立花蓮高工通學步道改善，改善總長度超過2公里，獲中央核定新台幣3100萬餘元。

因施工範圍包含復興陸橋，公所再提增加拆除經費，獲內政部核定加碼100多萬經費拆除。

花蓮市長魏嘉彥接受中央社採訪指出，配合復興陸橋拆除，府前路及北興路口11月11日晚間8時至隔日上午8時封閉，預計12小時連夜拆除，將交通影響時間降到最低，後續也配合相關單位劃設標線、行穿線等，會再安排會勘。

魏嘉彥表示，復興陸橋拆除後，將接續改善3校區通學步道，改善人行道範圍狹窄、路面隆起及容易濕滑等問題，因3校距離近，且鄰近花蓮榮民之家，平時多為長者及學生使用。

魏嘉彥說，改善工程包括人行道退縮、學校圍牆拆除增設通學步道等，加強無障礙設施，鋪設防滑地面，總工程預計明年3月全數完工。