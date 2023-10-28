蘭嶼拼板舟不敵颱風襲擊 縣府擬補助重建

小犬颱風重創蘭嶼，達悟族傳統拼板舟及船屋受損嚴重，島上隨處可見受損殘骸，議員要求縣府協助重造，以利文化傳承。原住民族行政處表示，目前正研擬復振計畫，預計補助50％或60％造船經費，若重造傳統式拼舟板船屋也會考慮納入補助。

月初小犬颱風挾帶逾17級強風襲擊蘭嶼，島上民宅受損嚴重，開元港沉沒船隻 59艘，另有2艘無法尋獲。議員黃碧妹指出，拼板舟是文化象徵，也是族人謀生工具，除捕撈船隻外，此次拼舟板颱風災損難以估算，從建造樹材到下水儀式等過程，需要人力時間及大自然配合，亟需縣府協助災後重建。

縣府原民處長方銘總表示，全島約有100艘拼板舟，各部落都有提報受損情形，已經擬定復振計畫，每艘造價約40萬至50萬不等，預計會以50％或60％比例來補助重造，計畫已送行政院原民會審查，原民會允諾以最快速度核定。

黃碧妹進一步指出，颱風同步摧毀造船木料，未來還要思考何種樹材適合造船，另外強風也摧毀不少船屋，希望復振計畫能涵蓋船屋重造經費。

原民處長方銘總說，目前優先協助居民修繕民宅，另提報拼板舟復振計畫，預計在每個部落設造舟復振示範點；船屋考慮納入復振補助，不過希望捨棄鐵皮屋，改蓋傳統式船屋較為牢固，會盡量拉高補助比例以利文化傳承。