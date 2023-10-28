快訊

台南永康3樓加蓋鐵皮屋晚間起火 兩人受困救出一人重傷

蘭嶼拼板舟不敵颱風襲擊 縣府擬補助重建

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
小犬颱風重創蘭嶼，不少存放拼板舟的船屋也被強風吹毀，僅剩下水泥建造的船屋留在原地。圖／議員黃碧妹提供
小犬颱風重創蘭嶼，不少存放拼板舟的船屋也被強風吹毀，僅剩下水泥建造的船屋留在原地。圖／議員黃碧妹提供

小犬颱風重創蘭嶼，達悟族傳統拼板舟及船屋受損嚴重，島上隨處可見受損殘骸，議員要求縣府協助重造，以利文化傳承。原住民族行政處表示，目前正研擬復振計畫，預計補助50％或60％造船經費，若重造傳統式拼舟板船屋也會考慮納入補助。

月初小犬颱風挾帶逾17級強風襲擊蘭嶼，島上民宅受損嚴重，開元港沉沒船隻 59艘，另有2艘無法尋獲。議員黃碧妹指出，拼板舟是文化象徵，也是族人謀生工具，除捕撈船隻外，此次拼舟板颱風災損難以估算，從建造樹材到下水儀式等過程，需要人力時間及大自然配合，亟需縣府協助災後重建。

縣府原民處長方銘總表示，全島約有100艘拼板舟，各部落都有提報受損情形，已經擬定復振計畫，每艘造價約40萬至50萬不等，預計會以50％或60％比例來補助重造，計畫已送行政院原民會審查，原民會允諾以最快速度核定。

黃碧妹進一步指出，颱風同步摧毀造船木料，未來還要思考何種樹材適合造船，另外強風也摧毀不少船屋，希望復振計畫能涵蓋船屋重造經費。

原民處長方銘總說，目前優先協助居民修繕民宅，另提報拼板舟復振計畫，預計在每個部落設造舟復振示範點；船屋考慮納入復振補助，不過希望捨棄鐵皮屋，改蓋傳統式船屋較為牢固，會盡量拉高補助比例以利文化傳承。

受小犬颱風侵襲蘭嶼，除開元港捕撈船隻外，拼舟板災損也不輕，每個部落都有損壞的拼板舟。圖／議員黃碧妹提供
受小犬颱風侵襲蘭嶼，除開元港捕撈船隻外，拼舟板災損也不輕，每個部落都有損壞的拼板舟。圖／議員黃碧妹提供

小犬颱風 蘭嶼 議員

延伸閱讀

霧社水庫清除颱風漂流木 仁愛鄉居民下周一優先撿拾3天

影／小犬颱風後遺症發燒 彰化數十公頃水稻幾無收穫

多次有感地震後台東地面湧現大量蚯蚓 專家分析有三種可能

小犬颱風重創蘭嶼電力設施 政院：加速電纜地下化專案

相關新聞

蘭嶼拼板舟不敵颱風襲擊 縣府擬補助重建

小犬颱風重創蘭嶼，達悟族傳統拼板舟及船屋受損嚴重，島上隨處可見受損殘骸，議員要求縣府協助重造，以利文化傳承。原住民族行政...

花蓮太平洋溫泉季開幕 泡好湯周周抽日本來回機票

「2023花蓮太平洋溫泉季」今天展開，一個月的活動期間，瑞穗、安通兩大溫泉期以璀璨燈飾打造光廊迎賓，集章消費周周抽機票。...

回響／大武崙沙灘又傳越線挨批「不要命了」 基市府將直接開罰

基隆市外木山大武崙沙灘9月發生一日三死事件後，本報今天獨家直擊遊客又頻越過警戒線玩水，民眾痛斥「不要命」。市長謝國樑回應...

太魯閣峽谷音樂節登場 遊客不畏雨勢隨節奏搖擺

太魯閣國家公園舉辦峽谷音樂節今天在太魯閣台地登場，即便天氣不佳飄起陣陣細雨，仍有上千名民眾撐著傘、穿著雨衣坐在草地上隨著...

花蓮瘋媽祖！新竹內天后宮遶境 白沙屯媽與港天宮雙媽會

新竹內天后宮今天下午到花蓮徒步遶境，從花蓮市港天宮出發，經過市區，再到吉安鄉勝天宮參拜；港天宮今年建廟40周年，再度請到...

獨／大武崙沙灘一日3死後 又無視禁令越線遭批：不要命

基隆市外木山大武崙沙灘9月發生一日三死事件後，基隆市政府封閉檢討後重新開放，海域已拉近浮球警戒線，要求戲水勿超越警戒線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。