花蓮太平洋溫泉季開幕 泡好湯周周抽日本來回機票

「2023花蓮太平洋溫泉季」今天展開，一個月的活動期間，瑞穗、安通兩大溫泉期以璀璨燈飾打造光廊迎賓，集章消費周周抽機票。今晚在瑞穗溫泉公園的開幕活動，邀請力美文化藝術團、在地歌手以記馬曜表演，還有在地小農與胖卡市集。

太平洋溫泉季活動期間從10月28日至11月26日，地點在瑞穗、安通兩大溫泉區，縣府近年以瑞穗英雄湯、安通美人湯，打出花蓮溫泉品牌。並以黃金色代表瑞穗的碳酸鹽泉泉質，銀白色呈現安通的硫酸鹽泉泉質。

縣府今年在瑞穗、安通兩大溫泉區，以燈飾、裝置藝術營造浪漫泡湯氛圍。瑞穗溫泉公園的瑞穗展區，以極光藍打造入口意象，展區內有柚見星空、星光銀河、流星迷縱、Superstar、仰望星空、星星相印燈飾，布置出熠熠星光；安通溫泉區沿街以七彩燈飾與染色燈點亮璀璨光廊，安和橋旁還有浪漫鵲橋、山巒星光與安通雙心，安通溫泉飯店周邊也有點點星光與星光隧道等燈飾，活動期間每周五、六晚間6點起在瑞穗溫泉公園有星空下輕唱、假日胖市集。

主辦單位縣府觀光處長張志翔表示，活動期間到合作店家住宿或泡湯（溫泉季活動泡湯、旅宿趣店家），可索取集章卡及一枚戳章，再到其他合作店家（溫泉季活動的推薦民宿及享樂趣店家）消費滿100元，可再獲得一枚戳章，集滿紅章、藍章共兩枚戳章，到瑞穗展區服務台或合作店家投入摸彩箱，周周都會抽出日本大阪來回機票。

活動結束後，12月1日在花蓮觀光粉絲團臉書還會抽出溫泉住宿券、Switch遊戲機、Apple Watch、溫泉鴨行李箱、紅面鴨懶骨頭、溫泉季大禮包等獎項。

縣府還推出結合美食、伴手禮及住宿的溫泉專車，提供瑞穗、安通一日遊及二日遊行程，洽詢電話（03）8533231或0966519871。