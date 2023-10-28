回響／大武崙沙灘又傳越線挨批「不要命了」 基市府將直接開罰

基隆市外木山大武崙沙灘9月發生一日三死事件後，本報今天獨家直擊遊客又頻越過警戒線玩水，民眾痛斥「不要命」。市長謝國樑回應表示，將嚴格取締違規行為開罰。市府產發處長林鼎超說，將調監視器追查2人開罰，最高罰5萬；未來只要越過警戒線，不用再經勸導程序，將直接開罰，以收警惕之效。

基隆市政府在三死意外發生後，封閉檢討後重新開放，海域已拉近浮球警戒線，並公要戲水勿超越警戒線，晚間也不能下水。

本報今天報導，本月26日下午2時，記者直擊大武崙沙灘有多位民眾在海域範圍內戲水，其中有民眾依規定在警戒線內游泳，但警戒線外，耳有2人分乘2艘立槳在警戒線外海域滑來滑去，在線外玩水至少十多分鐘，現場沒看到有人制止，遊客完全無視安全禁令。現場民眾看到，痛斥「不要命嗎？」

市長謝國樑回應表示，將嚴格取締越線的違規行為開罰。

市府產發處長林鼎超說，將調監視器追查26日下午2時越線的2人查辦，追查車號、相關影像，查出這2人的身分開罰，根據本報影像，已明顯違反規定，越線可處1萬元以上，5萬元以下罰鍰並會加強巡查。

林鼎超表示，3死意外發生後，對於違規者還是會先勸導，但市府發現，部分民眾可能有僥倖心態，認為反正勸了再上來，但意外隨時可能發生，此心態相當要不得，因此今天決定，未來只要查到越過警戒線，不會再經勸導的過程，會直接開罰了。

市府觀銷處表示，民眾未依現場安全宣導告示，市府及北觀處得依發展觀光條例第60條，於公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守水域遊憩活動管理機關對有關水域遊憩活動所為種類、範圍、時間及行為之限制命令者，由其水域遊憩活動管理機關處1萬元以上，5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。