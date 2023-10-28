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花蓮瘋媽祖！新竹內天后宮遶境 白沙屯媽與港天宮雙媽會

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
新竹內天后宮已有270多年歷史，主祀天上聖母媽祖娘娘，是新竹市傳統信仰中心，今天下午將到花蓮遶境。圖／花蓮縣政府
新竹內天后宮已有270多年歷史，主祀天上聖母媽祖娘娘，是新竹市傳統信仰中心，今天下午將到花蓮遶境。圖／花蓮縣政府

新竹內天后宮今天下午到花蓮徒步遶境，從花蓮市港天宮出發，經過市區，再到吉安鄉勝天宮參拜；港天宮今年建廟40周年，再度請到苗栗拱天宮白沙屯媽，12月移駕到花蓮，再度「雙媽會」，預計和4年前一樣掀起一陣媽祖熱潮。

建廟於清乾隆13年的新竹內天后宮，已有200多年歷史，主祀媽祖，是新竹市傳統信仰中心。今天來到花蓮徒步遶境祈福，下午1時30分從港天宮出發，經過中山路轉進自強路，再到勝安宮參拜。

白沙屯媽祖則是繼2019年，再度來到花蓮，與港天宮媽祖「雙媽會」，共同遶境2天1夜。

港天宮公布遶境時間與路線，白沙屯媽祖將於12日8日移至港天宮駐駕，當晚7時後開放信眾到港天宮祭拜祈福。

12月9日上午7時從港天宮出發，途經中山路、濟慈路等，抵達花蓮聖地慈惠堂總堂參拜後，在花蓮勝安宮停駕；下午從勝安宮出發，行經慈惠三街、勝安二街等，接續停駕於東源花蓮慈聖宮（地母廟） ，再沿著德安五街、中順路等路，最後抵達中原路，晚間路線則會經過重慶路、中福路等，停駕於花蓮聖天宮（帝君廟） ，最後再沿著國聯五路、國聯四等返回花蓮港天宮。

12月10日一早仍從港天宮出發，行經中山路、富國路等，抵達花蓮福境宮後再從建昌路出發，行經自強路、國富二街等，最終到花蓮市延平王廟駐駕。

港天宮建廟40周年，12月12日至12月14日將舉辦拜斗祈福消災之科儀，相關訊自可上花蓮港天宮官網fb粉絲專頁查詢。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖，12月將再次到花蓮，與花蓮港天宮媽祖「雙媽會」一同遶境。圖／花蓮港天宮提供
苗栗白沙屯拱天宮媽祖，12月將再次到花蓮，與花蓮港天宮媽祖「雙媽會」一同遶境。圖／花蓮港天宮提供
花蓮港天宮與苗栗白沙屯拱天宮媽祖曾於2019年在花蓮市區一同遶境，大批信眾跟隨。圖／本報資料照片
花蓮港天宮與苗栗白沙屯拱天宮媽祖曾於2019年在花蓮市區一同遶境，大批信眾跟隨。圖／本報資料照片

花蓮 白沙屯媽祖 遶境

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