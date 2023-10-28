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獨／大武崙沙灘一日3死後 又無視禁令越線遭批：不要命

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
大武崙沙灘1日3死後，又有遊客無視禁令越線玩水，遭批：不要命。記者游明煌／攝影
大武崙沙灘1日3死後，又有遊客無視禁令越線玩水，遭批：不要命。記者游明煌／攝影

基隆市外木山大武崙沙灘9月發生一日三死事件後，基隆市政府封閉檢討後重新開放，海域已拉近浮球警戒線，要求戲水勿超越警戒線，越線可處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。但記者直擊，有2人在警戒線外大玩立槳，無視安全禁令。市府表示，會加強巡查，如果越線將會通報警方開單告發。

本月26日下午2時，記者直擊大武崙沙灘有多位民眾在海域範圍內戲水，其中有民眾依規定在警戒線內游泳，但警戒線外，耳有2人分乘2艘立槳在警戒線外海域滑來滑去，在線外玩水至少十多分鐘，現場沒看到有人制止，遊客完全無視安全禁令。現場民眾看到，痛斥「不要命嗎？」

市府對此回應表示，目前並沒有專人在現場24小時看管，但有巡查人員，如果巡邏發現或者據報有人越線，都會馬上前往處理，會通知警方、海巡單位到場開單告發；市府表示，3死意外後，目前尚未對越線開出罰單，但會加強處理此部分違規，以安全為最大考量。

市府產發處表示，目前正在建置AI監控系統，未來只要有越線行為、晚間下水警報器就會響，海巡安檢站等相關人員就可就近馬上處置並蒐證，採取告發手段，但目前尚未實施，只能以人力不定時巡邏。

市府表示，目前進入東北季風季節，海況、海流及風向變化迅速，民眾到海灘戲水千萬要特別注意安全。海域已設置浮球警戒線，高潮線起離岸55公尺，海域有海流、波浪及離岸流，戲水勿超越浮球警戒線；晚間沙灘部分仍可進入，是開放空間，但嚴禁下水。

市府觀銷處表示，民眾未依現場安全宣導告示，市府及北觀處得依發展觀光條例第60條，於公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守水域遊憩活動管理機關對有關水域遊憩活動所為種類、範圍、時間及行為之限制命令者，由其水域遊憩活動管理機關處1萬元以上，5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

大武崙沙灘1日3死後，又有遊客無視禁令越線玩水，遭批：不要命。記者游明煌／攝影
大武崙沙灘1日3死後，又有遊客無視禁令越線玩水，遭批：不要命。記者游明煌／攝影
大武崙沙灘1日3死後，又有遊客無視禁令越線玩水，遭批：不要命。記者游明煌／攝影
大武崙沙灘1日3死後，又有遊客無視禁令越線玩水，遭批：不要命。記者游明煌／攝影

沙灘 基隆

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