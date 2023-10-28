獨／大武崙沙灘一日3死後 又無視禁令越線遭批：不要命

基隆市外木山大武崙沙灘9月發生一日三死事件後，基隆市政府封閉檢討後重新開放，海域已拉近浮球警戒線，要求戲水勿超越警戒線，越線可處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。但記者直擊，有2人在警戒線外大玩立槳，無視安全禁令。市府表示，會加強巡查，如果越線將會通報警方開單告發。

本月26日下午2時，記者直擊大武崙沙灘有多位民眾在海域範圍內戲水，其中有民眾依規定在警戒線內游泳，但警戒線外，耳有2人分乘2艘立槳在警戒線外海域滑來滑去，在線外玩水至少十多分鐘，現場沒看到有人制止，遊客完全無視安全禁令。現場民眾看到，痛斥「不要命嗎？」

市府對此回應表示，目前並沒有專人在現場24小時看管，但有巡查人員，如果巡邏發現或者據報有人越線，都會馬上前往處理，會通知警方、海巡單位到場開單告發；市府表示，3死意外後，目前尚未對越線開出罰單，但會加強處理此部分違規，以安全為最大考量。

市府產發處表示，目前正在建置AI監控系統，未來只要有越線行為、晚間下水警報器就會響，海巡安檢站等相關人員就可就近馬上處置並蒐證，採取告發手段，但目前尚未實施，只能以人力不定時巡邏。

市府表示，目前進入東北季風季節，海況、海流及風向變化迅速，民眾到海灘戲水千萬要特別注意安全。海域已設置浮球警戒線，高潮線起離岸55公尺，海域有海流、波浪及離岸流，戲水勿超越浮球警戒線；晚間沙灘部分仍可進入，是開放空間，但嚴禁下水。