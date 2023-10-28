保護台灣黑熊有獎金可領 台東海端、延平族人受表揚

今年以來台灣黑熊在台東山區頻頻出沒，為感謝海端、延平兩地族人加入「台灣黑熊生態服務給付計畫」成果豐碩，林業及自然保育署台東分署頒發獎勵金給參與黑熊棲地巡守的部落組織及協助救傷的野灣動物保育協會，感謝山村族人站在第一線保育黑熊。

台東分署啟動「台灣黑熊生態服務給付計畫」，邀請黑熊出沒熱區鄰近部落參與，目前已有5個社區協會及59位部落夥伴參與棲地巡守，負責監測、移除不明陷阱及協助保育宣導工作。台東分署指出，短短4個月，已有4組協會夥伴在巡護區域拍到12筆黑熊影像。

台東分署昨天下午前往海端鄉舉辦表揚會，林業及自然保育署長分署長林華慶出席主持，會中表揚崁頂、廣原、桃源及武陵村巡守隊，以及7位崁頂、紅石部落族人，感謝社區及在場所有為黑熊保育熱心付出的族人。獎勵項目包含社區巡護監測與入侵自主通報兩部分。

社區巡護監測部分，在地部落成立巡守隊，巡護棲地熱點、移除不明獵具、協助通報救援及宣傳換發改良式獵具等工作，每年每隊最高可核發6萬元獎勵金。巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給5萬元獎勵金，每年以2次為限。

自主通報獎勵部分，民眾若發現疑似黑熊入侵畜（禽）舍等個人場域，立即通報經勘查確認，且配合將吸引黑熊食物確實移除或妥善管理，每場域發給獎勵金3千元；若再配合架設自動相機持續監測，再核發5千元獎勵金。