花蓮縣府追加預算擬擴大發重陽禮金 澄清絕無未審先發

花蓮縣府今年擴大發放重陽禮金，納入65歲至84歲長者，每人發給600元，但因預算還未送議會審議，未能在重陽節發放。對於外界指縣府「未審先發」挨批喊停，縣府27日晚間澄清表示，日前已說明依規定必須經議會審議才能撥款，也請各公所修正發放時間，以縣府實際公告為準，可能造成外界誤解，但絕無「未審先發」。

縣府社會處原本僅發給85歲以上長者重陽禮金，今年3月修正實施要點，將65歲至85歲也列入發放對象，並於5月9日召開說明會，與各鄉鎮公所承辦人員討論行政作業流程及各細節。

社會處表示，顧及民眾權益，所以在重陽節前，先把已列入年度預算的85歲以上長者敬老禮金，於10月20日前預撥至各公所，並發布新聞稿說明，依預算法規定及法定程序，必須議會審議通過才能動支撥款，並請各公所修正65歲至84歲長者發放公告時間，以縣府實際公告為準，期間造成外界誤解與混淆。

縣府表示，外界指縣府追加放寬重陽禮金「未審先發」挨批喊停，與事實有出入，擔心外界誤解發放敬老金理念精神，才予以澄清，追加預算案已提送縣議會，下周開始的定期會排入議程審議，盼與縣議會攜手共同為長者爭取福祉。