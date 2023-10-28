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基隆9026傳將申請停駛 公路局：已先協調別家支援
國道福和客運9026路線基隆到南港路線，駕駛人力不足，長期有脫班情況，近日傳出業者擬11月停駛，恐影響通勤族。基隆市府表示，福和客運預計11月1日提出停駛申請，目前尚未送件，公路局已備妥因應方案。公路局說，已協調別家業者調度支援班次。
基隆每日有3千人搭乘9026路線，但福和客運自1月底接手經營後，因駕駛人力不足，上下班尖峰時段常有脫班情況，基隆通勤族抱怨始終沒停過，市府也派接駁車支援。
福和客運曾於疫情期間停駛，今年1月20日與皇家客運聯合接駛原大都會客運、首都客運營運的9026路線，另增加9026A路線復駛，但隨著疫後缺工、各項成本上漲困境，又傳出福和客運要再申請停業。議員秦鉦說，市府應協調處理。
基隆市府交通處長王圳宏表示，9026路線現經營業者福和客運，預計11月1日向公路局提出停駛申請，但目前尚未送件，每天都正常發車，經洽詢公路局，已備妥因應方案，通勤族不會受退場影響。
公路局台北市區監理所指出，福和尚未正式提出停業申請，但已先協調另家業者統籌調度支援該路線班次，補充通勤量能需求；另外監理所現已開出60幾張數百萬元罰單，若業者不繳納，考慮送法務部行政執行署執行。
立委蔡適應表示，客運9026從年初至今營運情況每況愈下，服務品質令人憂心，尤其是安樂區重要的城際運輸路線，已要求台北市區監理所除請其他業者支援發車，也要準備好若福和客運、皇家客運退出後，未來公告招標路線的誘因和條件。
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