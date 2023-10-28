花蓮預告發重陽禮金 挨批預算未審

花蓮縣府今年擴大發放重陽禮金，新增65歲至84歲符合資格可領600元，約5萬6000人受益。追加預算案近日議會才要審，縣府搶先預告這個月發放，不少長輩依通知時間前往「領嘸錢」，議員批縣府急就章，縣府昨致歉，待預算通過會採現金及匯款入帳兩種方式發放。

花蓮縣以往僅發放85歲以上重陽禮金，85歲至89歲每人3000元、90至95歲5000元、百歲人瑞1萬元。

縣府今年3月修正實施要點，向下納入65歲到84歲、設籍花蓮縣3個月以上並實際居住者，共5萬5979人符合資格，每人可領600元，上月公告本月23日起發放重陽禮金，但追加預算還未審過，部分鄉鎮公所無錢可發，另有部分鄉鎮經代表會同意後先行墊付發放。

縣議會祕書長陳德惠昨天說，縣府擴大發放重陽禮金追加的預算為3571萬9540元，原本送9月臨時會審議，但整本預算書多處內容錯置、數字顛倒或是引用法條不對，根本沒辦法審，才請縣府修正後重送，並非議會退回；下周將開定期會，這筆預算已排入議程將審查。

縣議員張美慧認為，照顧長者當然有必要，但縣府可在前一年就編入隔年的年度預算執行，而不是急就章，又沒跟鄉鎮市公所溝通好，資訊不完整，讓長輩奔波多跑一趟。

也有議員質疑，明年初就要選立委，縣府突然加碼發放近5萬6000人禮金，用意何在？3月就修訂要點，卻隔好幾個月才突襲式送審，還將無法發放的原因歸責於縣議會，根本「甩鍋」。

社會處長陳加富表示，預計重陽節可發放，對於預算還沒審過，未告知鄉鎮公所必須暫緩的行政作業疏失，他表示歉意，但絕非甩鍋。