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宜蘭新轉運站啟用 增近千汽機車位

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭轉運站新站2018年計畫啟動，經過2年設計、3年施工，今年10月完工，今投入運轉，新的轉運站設有11處月台、便利超商，以及地下1、2層停車場，增加近千個汽機車停車位，收費較原臨時轉運站停車場稍高，此外新增月租、季租與半年租方案。

縣府交通處指出，雪隧開通後宜蘭轉運站每年約300萬旅次，臨時轉運站趨近飽和，縣府爭取中央前瞻計畫補助，獲核定2億2400萬元，加上縣府自籌3億元，投入5億2400萬元在舊轉運站原址重建，2018年規畫設計，2020年9月開工，今年10月完工啟用。

縣長林姿妙、立委陳歐珀、陳琬惠、議長張勝德、宜蘭市長陳美玲等人昨到啟用典禮剪綵，臨時轉運站載客、售票等業務全部轉移到新站，只保留汽機車停車場。

新轉運站有地上2層、地下2層，1樓是月台及候車區，包含11處國道客運月台、4間售票亭、1間便利商店，並整合計程車排班區、民眾接送區、市區公車與人行步道等交通動線，另設有哺集乳室、親子廁所、無障礙照護床等；2樓尚在招商，會朝咖啡廳或輕食方向規畫。

交通處指出，地下1樓有658格機車停車格，加上室外平面機車停車格230格，共888格，地下2樓則有95格汽車停車格，設有充電樁與電動車優先車位，加原臨時轉運站706機車格、152汽車格，大幅提升停車量能。

業者表示，新站停車格多屬室內，收費較臨時轉運站停車場稍高，汽車平日每小時30元，每12小時最高60元，假日每小時40元，每12小時最高100元；機車每小時10元，當日最高20元。

停車場 宜蘭

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