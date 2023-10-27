花蓮縣府與義大利慢食組織簽MOU 定期辦國際論壇

花蓮縣府推動「慢食」理念，追求好品質、乾淨及公平交易的食物，今天與義大利國際慢食組織簽訂合作意向書（MOU），簽署包括未來每2年舉辦國際慢食論壇等合作，推廣在地原住民飲食文化。

花蓮縣長徐榛蔚今天下午與義大利慢食組織簽署MOU，雙方合作備忘錄中共有5項目標，包括建立有效溝通管道、花蓮縣府每2年舉辦一次國際原住民慢食活動、義大利國際慢食組織指導花蓮建立及發展慢食專案活動、縣府每2年派在地慢食組織派代表參與國際慢食活動等。

徐榛蔚指出，花蓮有機種植面積占全台1/3，集合原住民族生活智慧、飲食文化，近年積極籌劃「原民慢食」品牌，透過成立野菜學校、慢食基地等建設，推廣吃在地、食當季。

徐榛蔚表示，慢食精神為追求好品質、乾淨及公平交易，與花蓮得天獨厚的環境契合，希望讓花蓮成為亞太地區慢食基地，感謝民間組織牽線，讓花蓮縣府能與義大利國際慢食組織簽署MOU。

義大利慢食組織代表Luis Francisco Prieto致詞表示，各地慢食組織都致力於保護環境、延續食物，感謝花蓮縣府願意支持並簽署MOU，共同保護原住民飲食文化得以延續下去。

花蓮縣政府28、29日於美崙山公園原住民族野菜學校舉辦「台灣原住民慢食博覽會」，包括義大利、美國、夏威夷、韓國等國慢食組織負責人齊聚，與台灣原住民廚師交流。