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花蓮林田山景觀再造 運材機變身大型機械昆蟲藝術品

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮林田山林業文化園區正施工重塑景觀，第一分期工程完工，由運材機具打造而成的大型昆蟲裝置藝術品相當吸睛。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮林田山林業文化園區正施工重塑景觀，第一分期工程完工，由運材機具打造而成的大型昆蟲裝置藝術品相當吸睛。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮林田山林業文化園區曾是台灣東部三大林場之一，見證林業文化發展，林業署花蓮分署爭取中央經費近3億元，分4年逐年修復保存文化聚落，第一分期景觀工程近日完成，最吸睛的是以早年運材機具為主題打造的5座大型機械昆蟲裝置藝術品，藉由藝術家巧手，賦予林業文物嶄新面貌。

林田山林業文化園區由林業及自然保育署花蓮分署轄管，園區內有珍貴的日式宿舍建築聚落，以及各式各樣運材機具等，是花蓮中區重要景點，疫情前每年平均有2、30萬人次一遊。

為保存珍貴林業文化，花蓮分署以「林場聚落再現」為定位，獲行政院核定「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫（第一期）」近3億元，從前年起分成4年投入景觀再造、房舍修復等工程，陸續完成機關車修復、林業文化展示館翻新，原子炭工廠也在修復如舊後，今年8月對外亮相。

花蓮分署森林育樂科長陳靜儀說，這項計畫分成景觀再造、房舍復舊等，以活化聚落建物。其中景觀部分共分3期，第一分期工程近日已完工，由藝術家們以運材機、怪手、推土機等昔日運材工具為主體，巧手創作出的5項大型機械昆蟲裝置藝術品，在園區內展出，最是吸睛。

景觀第二分期工程接續進行，以園區內主動線的林森路99巷和生活廣場周邊為主，包括廣場景觀會重新整理，配合工程施工，部分區域將受影響，提醒遊客參觀時注意，遵守管制措施，第二分期工程希望趕在年底前完成。

花蓮林田山林業文化園區正施工重塑景觀，第一分期工程完工，由運材機具打造而成的大型昆蟲裝置藝術品相當吸睛。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮林田山林業文化園區正施工重塑景觀，第一分期工程完工，由運材機具打造而成的大型昆蟲裝置藝術品相當吸睛。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮林田山林業文化園區正施工重塑景觀，第一分期工程完工，由運材機具打造而成的大型昆蟲裝置藝術品相當吸睛。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮林田山林業文化園區正施工重塑景觀，第一分期工程完工，由運材機具打造而成的大型昆蟲裝置藝術品相當吸睛。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮 裝置藝術

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