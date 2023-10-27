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明花蓮賞樂 2場免費接駁

聯合報／ 記者王燕華王思慧邱書昱戴永華／連線報導
花蓮縣政府主辦「2023縱谷客韻季」客家活動，壓軸演出是享譽國際的「十鼓擊樂團」，將於28日在光復觀光糖廠登場。圖／取自「縱谷客韻季」臉書粉專
花蓮縣政府主辦「2023縱谷客韻季」客家活動，壓軸演出是享譽國際的「十鼓擊樂團」，將於28日在光復觀光糖廠登場。圖／取自「縱谷客韻季」臉書粉專

花蓮縣明天有兩場藝文活動，「太魯閣峽谷音樂節」邀請優人神鼓、台北愛樂交響樂團在高山峽谷間震撼演出；「縱谷客韻季」請來十鼓擊樂團、歌手徐世慧等，2場活動都安排免費接駁車載民眾前往會場。

2023太魯閣峽谷音樂節在太魯閣國家公園台地登場，上午場10時30分到12時，下午場1時30分至4時。接駁車上午9時至下午5時30分從新城火車站往返太魯閣台地，平均每5分鐘1班，坐滿發車；另協調台鐵局部分車次加停新城站，再轉接駁車。

太管處表示，今年活動致力減碳，免費接駁車有一輛綠能公車，舞台不設背板，聽眾和表演者與大自然更靠近，現場不提供包裝飲用水，須自備飲水、地墊欣賞。

縣府辦的「2023縱谷客韻季」上午9時在光復觀光糖廠，邀請曾入圍金曲獎第33屆最佳客語歌手徐世慧與在地原住民舞蹈團演出，今年鼓王爭霸戰學生組優勝清溝國小將表演「24節令鼓」，「十鼓擊樂團」壓軸。花蓮客家事務處長潘乾鑑說，活動期間在光復火車站有接駁車往返會場，會場展售在地農特產及文創商品。

另外，宜蘭市公所29日下午3時在市民之森廣場辦「不拍照，就搗蛋」，迎接充滿搞怪氛圍的萬聖節，當天有美食市集、闖關及音樂表演，家長可帶小朋友變裝走秀，或帶毛小孩搞怪，市公所會送贈品。

北市跨年「2024台北最High新年城」昨釋出第一波演出卡司，由金曲歌后徐佳瑩、歌王HUSH及韋禮安、Matzka輪番獻唱。

太魯閣國家公園 火車站 交響樂團

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