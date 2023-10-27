台東池上大橋 砸18.67億改建

台9線池上大橋改建工程昨上午辦動土祈福典禮，大橋全長1.34公里，將拓寬為30公尺路面，單向橋面寬度13公尺，提升橋梁安全，改善通洪斷面以及交通瓶頸，主體工程將花費18.67億元，預計2027年1月25日完工。

池上大橋橫跨卑南溪，連接關山鎮與池上鄉，原橋全長858公尺，採南北雙向分離設置，南下線1986年竣工，北上線則於1994竣工，因河川沖刷橋墩基礎裸露，耐震強度不符法規，將拆除重建。交通部政務次長陳彥伯、台東縣副縣長王志輝、立委劉櫂豪、廖國棟出席池上大橋改建工程動土典禮。

交通部公路局南區養護分局表示，新池上大橋仍採南北雙向分離之大跨距橋梁設計，以提升抗洪能力、提高安全性，並依據最新耐震設計規範以提高橋梁耐震能力。施工路段全長1340公尺，其中橋梁段長約860公尺，單向橋梁拓寬為13公尺，引道為480公尺，並拓寬為30公尺。

改建的橋梁及引道路段雙向各布設2車道及1個慢車道，施工時考量維持既有車輛通行，採分階段施工方式，先施作北上橋，完成後再施作南下橋，將交通衝擊降到最低，主體工程經費18.67億元，預計於2027年第1季完工。