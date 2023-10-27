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基隆海興泳池工區 1泳客擅闖送辦

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
民眾擅入外木山海興游泳池工區游泳，市府開罰可處3到15萬罰鍰。圖／基隆市政府提供
民眾擅入外木山海興游泳池工區游泳，市府開罰可處3到15萬罰鍰。圖／基隆市政府提供

基隆市海興游泳池改建工程，預計12月完工，目前封閉工區尚未開放，但許多民眾無視告示，擅自攀爬欄杆或推開柵欄，走下游泳，由於工地仍裸露鋼筋鐵塊，十分危險。市政府昨會同海巡查獲1男，將依違反漁港法送辦，可處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

本月22日下午5點，有民眾發現封閉的海興泳池有5人在游泳，泳客游完後又冒風險在消波塊爬上岸，甚至還有一名泳客翻越欄杆跳出人行道上，嚇壞現場散步民眾。

市府產發處表示，「外木山漁港海堤暨海興據點景觀改善工程」 自6月開工，除於工區架設圍籬並張貼警告標示，也不定時至現場巡查及勸導，請民眾在工程施工期間切勿進入。

市府說，昨上午7點，巡查人員發現曾姓男子不顧自身安全及無視相關規定，強行穿越工區至海興游泳池游泳從事海上活動，經會同海巡人員執行取締工作，後續將依海巡單位移送資料，依漁港法第21條規定處罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。

市府表示，施工封閉期間為6月26日至12月2日，改善工程正積極趕辦中，工程驗收後將盡快開放民眾使用，請民眾勿以身試法，在施工期間擅闖工區進入泳池戲水，除違反規定將受罰外，也可能造成自身生命危險。

另外，市政府提醒民眾，除海興游泳池工區請民眾勿進入外，大武崙沙灘水域也已設置警戒線，請民眾從事活動切勿越線戲水，如有違規情形也依規罰處。

海巡 人行道 基隆

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