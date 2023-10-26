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東海岸區間測速限50惹民怨 行政院反映民意速限升至60

聯合報／ 記者蔡世偉／台東即時報導
台東縣東海岸台11線小馬路段的區間測速限速50公里，造成民眾怨聲載道。圖／本報資料照
台東縣東海岸台11線小馬路段的區間測速限速50公里，造成民眾怨聲載道。圖／本報資料照

台東縣東海岸台11線小馬路段9月起實施全長4.7公里的區間測速，但限速50公里，造成民眾怨聲載道。經陳情後，行政院東部聯合服務中心協調台東縣警察局交通科、公路局台東工務段已達成共識，將原限速50公里提升至60公里，預計11月1日實施試辦，反映民意需求。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷表示，中秋與雙十連續假期大批遊客開車湧入東海岸，造成該路段塞車，不少用路人抱怨，反映路段速限50公里訂太低，應可適度提高行車速率。經協調後，原限速50公里提升至60公里，同時針對台11線全線反光貓眼進行維修設置，提高夜間行車安全，以及評估較無爭議的路段，設置超車道來提升行車順暢度。

公路局台東工務段長潘祥斌表示，經台東縣警察局提供統計事故率確實有下降，有必要提升整體車流運行效率，在符合原設計速率及法規規範下，台11線130.8至126.1公里南北方向小馬路段，速限提升到60公里，預計11月1日實施。

台東縣警察局交通隊長劉正達表示，該路段今年9月開始實施區間測速後，9、10月份交通事故已有下降。11月1日提高速限至60公里後，駕駛人平時即應遵守道路速限，以免造成危險，也讓荷包失血。

台東 速限 警察

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