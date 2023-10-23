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宜縣府12年還債54億餘元 獲中央解除債限管制

中央社／ 宜蘭縣23日電

宜蘭縣政府因長短債超限，2011年被列為債務超限超強度管理縣市，要求提報償債計畫；經12年努力，縣府還債新台幣54億餘元，債限大幅降低，9月已獲行政院解禁。

縣府財政稅務局今天表示，依公共債務法規定，縣市政府長、短期債務餘額各不得超過總預算及特別預算歲出總額50%及30%；財政部對地方政府實施債務分級管理機制，債務比率若超限就給予超強度列管，並要求提報償債計畫。

財稅局指出，宜蘭縣債務超限是100年度以前所累積龐大債務，當時長、短債務最高曾達246.89億元。2011年被行政院列為債務超限超強度管理縣市，要求提報償債計畫；縣府為解決問題，之後向行政院提報償債計畫，並成立財政健全小組，推動各項開源節流措施，改善財政結構。

財稅局表示，除歷任縣長及縣府團隊努力還債之外，現任縣長林姿妙上任近5年來，每年也依照行政院核定償還4億元，近3年也視歲計賸餘情形，額外共償還6.3億元，因債限大幅降低已符合相關規定，9月中旬已接獲行政院公文，同意解禁，使得原本提報行政院改善目標年度116年能提早達成。

財稅局指出，因近年天災少，災害準備金有節餘，工程也有發包節餘，再加上實際歲入比預數高，尤其是土地增值稅，這些都讓縣府有更多還款能力。

財稅局表示，獲行政院解除債限管制後，縣府債信評等提高，可用比較低利率付利息，縣府也有舉債空間可備而不用。

債務 行政院 宜蘭

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