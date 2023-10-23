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謝國樑：基隆塔12月中下旬開幕

中央社／ 基隆23日電

基隆市長謝國樑今天宣布，位於義二路、正義路口的「基隆塔」，預計12月中下旬開幕，屆時將由「遠見人文空間」進駐，成為城市文化觀光新亮點。

以港區橋式起重機為發想的「基隆塔」，高約60公尺，前市長林右昌任內動工，並規劃在啟用後可透過「基隆塔」電梯及高架人行棧道的水平及垂直動線，將遊客自基隆港東岸運送到中正公園主普壇後側，串連基隆山城與海城，成為台灣重要新地標。

謝國樑今天在一場公開活動中宣布，「基隆塔」已完成招標，將由「遠見人文空間」進駐，預計12月中下旬開幕，屆時可望打造高度的書香人文空間，未來也會舉辦書籍發表會、簽書會，並邀國內外專家學者、企業家與社會人士參與，與大眾分享閱讀的樂趣。

文化局長江亭玫表示，基隆塔透過2階段策畫，打造獨特高度的閱讀人文場域，第1階段預計12月底前，邀請「遠見人文空間」策辦一系列活動，未來也將開放信二路防空洞廊道，讓民眾與遊客步行至基隆塔的書香空間，打造觀光廊帶。

江亭玫說，第2階段將向中央申請經費補助，並由市府編列預算，打造光環境及觀光廊帶，期盼吸引更多民眾到訪，感受基隆港區夜景與人文生活之美。

基隆港 謝國樑

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