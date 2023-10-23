花蓮卓富公路1天連坍2次 須確定邊坡穩定才會開放
花蓮卓溪鄉居民重要聯外道路卓富公路16.6公里處，昨天邊坡土石坍方致道路中斷，鄉公所緊急搶修後一度可單線通行，昨天傍晚又坍塌，鄉公所今天再次勘查處理並持續觀察，須確定山坡穩定才會開放。
花75鄉道卓富公路聯絡花蓮南區玉里、卓溪、富里3鄉鎮，昨天凌晨花75鄉道16.6公里處上邊坡坍方，大量土石覆蓋道路，交通受阻。
警方獲報後趕忙在現場拉起封鎖線、設置三角錐，通知鄉公所處理，昨天下午大型機具移除坍方土石，恢復單線通行；不料，晚間邊坡土石再度崩塌，鄉公所緊急封路，今天上午再次勘查處理。
卓溪鄉公所表示，考量民眾通行安全，搶通後仍會持續封路，觀察邊坡是否還有土石崩落，確定山坡穩定才會開放。
縣長徐榛蔚昨天趕赴現場會勘，研判因近期颱風密集侵襲，邊坡土石飽含大量雨水而鬆動，鄉公所在道路搶通後宜設置監視器隨時監測道路狀況，並呼籲民眾若經過此路段須多加注意。
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