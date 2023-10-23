基隆港西2倉庫招商 謝國樑提醒別和城際轉運站網內互打

基隆港務分公司正辦招商，要在歷史建築西2倉庫內成立水岸文化創意觀光區。基隆市長謝國樑今到現場了解招商構想，希望不要和鄰近的轉運站商場「對打」。西二倉庫現有的夾層結構，可能成招商障礙，文化局表示，經審議已同意拆除，但仍要保有一定的文創空間。

基隆港西2、3倉庫碼頭在日據時期的1933年改建後，進入客、貨分離時代，貨物從各碼頭臨港線鐵路連接基隆火車站，旅客則從西2、3碼頭倉庫2樓進出，並有廊道通往火車站，宛如航廈，具時代意義，並見證當年基隆港客運量龐大，2014年由基市府公告登錄為歷史建築。

港方先前改建西岸旅客中心，西2、3倉庫經整修再造，西2倉庫1樓規畫成為生活與文化創意區，2樓為郵輪旅客服務區。西3倉庫1、2樓是郵輪旅客通關檢查與行李服務作業區。

西2倉庫1樓生活與文化創意區去年11月開始招商，港公司盼引進知名品牌進駐，結合碼頭倉庫日式風格與歷史背景，打造水岸文創觀光區，提供民眾、郵輪旅客前往購物及休閒遊憩。現有的夾層結構物，被部分有意投標者認為不利商場空間規畫，港公司提出的因應計畫，已獲文資審議委員會審查通過。

謝國樑今天前往西2倉庫了解現況時說，市府會協助港方招商，並應事先考慮與預計明年營運的城際轉運站商場競合問題，不要一模一樣，造成「網內互打」。市府也打算在這個區域，成立兒童職業體驗等文教育樂設施。