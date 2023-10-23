基隆港西2倉庫招商 謝國樑提醒別和城際轉運站網內互打
基隆港務分公司正辦招商，要在歷史建築西2倉庫內成立水岸文化創意觀光區。基隆市長謝國樑今到現場了解招商構想，希望不要和鄰近的轉運站商場「對打」。西二倉庫現有的夾層結構，可能成招商障礙，文化局表示，經審議已同意拆除，但仍要保有一定的文創空間。
基隆港西2、3倉庫碼頭在日據時期的1933年改建後，進入客、貨分離時代，貨物從各碼頭臨港線鐵路連接基隆火車站，旅客則從西2、3碼頭倉庫2樓進出，並有廊道通往火車站，宛如航廈，具時代意義，並見證當年基隆港客運量龐大，2014年由基市府公告登錄為歷史建築。
港方先前改建西岸旅客中心，西2、3倉庫經整修再造，西2倉庫1樓規畫成為生活與文化創意區，2樓為郵輪旅客服務區。西3倉庫1、2樓是郵輪旅客通關檢查與行李服務作業區。
西2倉庫1樓生活與文化創意區去年11月開始招商，港公司盼引進知名品牌進駐，結合碼頭倉庫日式風格與歷史背景，打造水岸文創觀光區，提供民眾、郵輪旅客前往購物及休閒遊憩。現有的夾層結構物，被部分有意投標者認為不利商場空間規畫，港公司提出的因應計畫，已獲文資審議委員會審查通過。
謝國樑今天前往西2倉庫了解現況時說，市府會協助港方招商，並應事先考慮與預計明年營運的城際轉運站商場競合問題，不要一模一樣，造成「網內互打」。市府也打算在這個區域，成立兒童職業體驗等文教育樂設施。
基隆港務分公司總工程司沈光青表示，感謝市府同意西2倉庫1樓空間可彈性運用，未來廠商進駐後，可依招商及營運需求，決定保留或拆除夾層。港方也會落實因應計畫，督促廠商保留應有的文創空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言