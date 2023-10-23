快訊

結束與章子怡8年婚！ 汪峰發文證實：兩個成年人共同的決定

獨／員工家庭日出遊國道遇劫 耀群科技董事長今悲痛發聲

阿根廷大選太意外！通膨138%，經濟部長還贏第一輪投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭最老長壽鄉 兩位最高齡111歲男女人瑞都住在這裡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今天是重陽節，宜蘭縣共有104位人瑞，最年長111歲有兩位，圖為男人瑞王學海先生。圖／三星鄉公所提供
今天是重陽節，宜蘭縣共有104位人瑞，最年長111歲有兩位，圖為男人瑞王學海先生。圖／三星鄉公所提供

今天是重陽節，宜蘭共有104位人瑞，最年長的是111歲有兩位，一男一女都住在三星鄉，好山好水又以生產三星蔥、上將梨而聞名的三星鄉，如今又多了一個「長壽鄉」美名。

兩位高齡111歲的逾百人瑞，分別是陳阿燕女士及王學海先生，陳阿燕目前與兒子同住，孫女也幫忙照顧，她的個性溫柔婉約，知福惜福，幾乎沒有聽過她大聲開口罵人，天生巧手擅長裁縫，即便她到了100歲時都還能穿針引線，節儉的個性，把女兒從事紡織所留下的碎布料，縫製成一條色彩豐富的百衲被，讓人稱讚，她尤其不喜歡麻煩別人，幾年前的日常生活都還能自理。

至於王學海先生從軍抗日，跟隨政府來台後，落腳在三星鄉堤防邊的小村落，早年當地一片荒蕪，他荷鋤勤耕，開墾荒地成良田，只可惜一直未能擁有自己的土地，目前住房還是朋友提供的土地，眾人合力協助蓋屋；他在大陸有段婚姻，來台未再娶妻生子，每年過年時都會煮一桌好菜，宴請曾經幫助過他的好友；近年來不慎跌倒幾次，雖身患攝護腺癌及白內障，但在看護照顧下，心情開朗不顯老。

三星鄉長李志鏞每年都會去探望人瑞長輩，今年照樣帶著豬腳、麵線、壽桃、紅包等吉祥賀禮來到長者的家中。

李志鏞表示，三星鄉位於宜蘭西側靠山邊，是平原地勢最高的地方，若以沖積扇平原來看，位於扇頂部位，「水頭」的水質比平原其他地方清純、乾淨，加上山凹雲霧容易繚繞，雨天多、濕氣重，孕育出一片沃土，栽種出來的三星蔥品質特別好、有機米及上將梨備受稱讚，人們住在這裡也是健康呷老老。

今天是重陽節，宜蘭縣共有104位人瑞，最年長111歲有兩位，圖為女人瑞陳阿燕女士。圖／三星鄉公所提供
今天是重陽節，宜蘭縣共有104位人瑞，最年長111歲有兩位，圖為女人瑞陳阿燕女士。圖／三星鄉公所提供

人瑞 宜蘭

延伸閱讀

宜蘭賞鯨船中彈 軍方認為應非是迫擊砲彈命中

今天重陽節！百歲人瑞曝養生法：愛喝「這飲料」加鹽

影／宜蘭幣商洗錢2000萬...758萬現金藏床底警全扣

宜蘭這所學校學生獨有 螢光綠反光「防水書包套」更安全

相關新聞

「基隆塔」年底營運 謝國樑：要開啟基隆市國外內能見度

基隆市長謝國樑今天宣布，連通基隆港、市和中正公園的「基隆塔」，預計今年12月中下旬開幕。遠見國際人文空間將進駐基隆塔，策...

花蓮魚市工程、賞鯨碼頭將改善 活化港區觀光發展

花蓮海岸線長約119公里，海洋資源豐富，卻沒有專責主管機關整合，未能有效推廣海洋觀光。花蓮漁會前方的魚市有9家水產、小吃...

基隆港西2倉庫招商 謝國樑提醒別和城際轉運站網內互打

基隆港務分公司正辦招商，要在歷史建築西2倉庫內成立水岸文化創意觀光區。基隆市長謝國樑今到現場了解招商構想，希望不要和鄰近...

宜蘭最老長壽鄉 兩位最高齡111歲男女人瑞都住在這裡

今天是重陽節，宜蘭共有104位人瑞，最年長的是111歲有兩位，一男一女都住在三星鄉，好山好水又以生產三星蔥、上將梨而聞名...

海葵颱風離去月餘 台東鸞山部落電話不通、電視無法看

海葵颱風離去超過1個半月，台東縣延平鄉鸞山部落還有多戶住家電話不通、電視無法觀看。議員古志成氣憤說，市區3天就恢復通訊，...

花蓮卓富公路兩度坍方封路 疑小犬颱風後患致災情擴大

花75縣道卓富公路是地方居民重要道路，可能受近期颱風影響，昨天發生16.6公里處上邊坡土石坍方道路中斷，人車無法通行。卓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。