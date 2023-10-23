宜蘭最老長壽鄉 兩位最高齡111歲男女人瑞都住在這裡

今天是重陽節，宜蘭共有104位人瑞，最年長的是111歲有兩位，一男一女都住在三星鄉，好山好水又以生產三星蔥、上將梨而聞名的三星鄉，如今又多了一個「長壽鄉」美名。

兩位高齡111歲的逾百人瑞，分別是陳阿燕女士及王學海先生，陳阿燕目前與兒子同住，孫女也幫忙照顧，她的個性溫柔婉約，知福惜福，幾乎沒有聽過她大聲開口罵人，天生巧手擅長裁縫，即便她到了100歲時都還能穿針引線，節儉的個性，把女兒從事紡織所留下的碎布料，縫製成一條色彩豐富的百衲被，讓人稱讚，她尤其不喜歡麻煩別人，幾年前的日常生活都還能自理。

至於王學海先生從軍抗日，跟隨政府來台後，落腳在三星鄉堤防邊的小村落，早年當地一片荒蕪，他荷鋤勤耕，開墾荒地成良田，只可惜一直未能擁有自己的土地，目前住房還是朋友提供的土地，眾人合力協助蓋屋；他在大陸有段婚姻，來台未再娶妻生子，每年過年時都會煮一桌好菜，宴請曾經幫助過他的好友；近年來不慎跌倒幾次，雖身患攝護腺癌及白內障，但在看護照顧下，心情開朗不顯老。

三星鄉長李志鏞每年都會去探望人瑞長輩，今年照樣帶著豬腳、麵線、壽桃、紅包等吉祥賀禮來到長者的家中。