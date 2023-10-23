「基隆塔」年底營運 謝國樑：要開啟基隆市國外內能見度

基隆市長謝國樑今天宣布，連通基隆港、市和中正公園的「基隆塔」，預計今年12月中下旬開幕。遠見國際人文空間將進駐基隆塔，策辦新書發表會、簽書會等活動，並安排更多國內外名人來基隆。基隆塔4樓的過道會開設在地人文書店「崆書屋」，讓民眾多一處書香空間。

基隆市前市長林右昌規畫在義二路、正義路口警二分局舊址，興建組合直立電梯和橫向過道的建築，用來串連基隆港東岸旅客中心、哨船頭商圈和中正公園，打造立體旅遊動線。市府去年舉辦命名活動，「基隆塔（Keelung Tower）」以5148票勝出，第2名「希望之塔（Hope Tower）」獲得853票。

謝國樑說，基隆塔預計12月中下旬開幕，歡迎遠見人文空間進駐。遠見出版很多好書，未來將邀請很多名人到基隆開新書發表會或簽書會，讓更多有名的國內外專家、學者、社會人士、企業家到基隆來，分享他們的觀點。

讓民眾假日時能在書香空間待到很晚是謝國樑的政見，他說，想在基隆培養更多、更好的書香空間，崆書屋、遠見人文空間和原有的見書店等地，都是延續他的24小時書店政策。所謂24小時書店，並非1年365天都是24小時營業，而是假日的時候開到非常晚，甚至凌晨，讓大家可以在書香空間待得很晚。

文化局長江亭玫說，市府計畫把基隆塔打造成台灣獨一無二，具「高度」的閱讀場域，並分2階段推廣及營運。第1階段預計12月底前開放基隆塔過道空間，邀請遠見國際人文空間策辦一系列活動。配合基隆塔營運，信二防空洞也會「打開」，民眾可以從信二路經防空洞前往基隆塔，逛完書店後，可再搭電梯接義二路，打造環形觀光網絡。

文化局在基隆塔打造「崆」這個品牌，認為今年3月間試營運的「崆茶屋」受好評。下半年延續「崆」品牌，將在基隆塔成立「崆書屋」。江亭玫說，崆書屋定位為基隆在地人文書店，提供基隆文學、海洋文學及宮廟文化等領域圖書。