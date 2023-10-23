海葵颱風離去月餘 台東鸞山部落電話不通、電視無法看
海葵颱風離去超過1個半月，台東縣延平鄉鸞山部落還有多戶住家電話不通、電視無法觀看。議員古志成氣憤說，市區3天就恢復通訊，鸞山部落傾倒15根電訊桿，至今仍躺在地上，跳票一再承諾。國際發展及計畫處回應，已多次跟中華電信公司反映，對方承諾會盡速改善。另有關綠島全島光纖設置計畫可望年底動工，明年完工後會大幅改善通話品質。
第20屆第2次定期會今天起進行建設、國計處及財經處等部門審查質詢。議員古志成指出，海葵颱風損害山區電力電信設備，鸞山部落共斷15根電桿，一直在地上沒有處理，村民生活在家用電話不通、MOD電視也無法看，台東市3天就恢復，「難道山區人少，我們就不是人嗎？」
國際發展及計畫處長曹劍秋表示，中華電信分工細，針對電訊問題已多次向台東分公司反映，會力促他們早日完成。
議員王姷力也對綠島的通訊品質大表不滿。王姷力說，綠島是國際觀光景點，全島通訊卻非常差，幾乎每天都會接到鄉親反映「今天電話又不通了」，就連她自宅也一樣，常常必須走到門口才能通話。
王姷力說，過去島上有駐點服務人員，現在沒人，長輩有問題沒人可找，島上已經發起拒用中華電信行動；上個會期她曾建議全島設置光纖，目前進度為何？
曹劍秋答詢說，上月曾拜訪中華電信高層，對方承諾會恢復綠島駐點人員在島上服務，另外設置光纖計畫，中華電信已經找業者在綠島召開說明會，公所同意業者施作，預計年底前可動工，希望在明年可完工，大幅改善現在的問題。
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