花蓮卓富公路兩度坍方封路 疑小犬颱風後患致災情擴大

花75縣道卓富公路是地方居民重要道路，可能受近期颱風影響，昨天發生16.6公里處上邊坡土石坍方道路中斷，人車無法通行。卓溪鄉公所搶修後，一度可單向通行，但昨天傍晚又出現坍塌，緊急封閉道路，今天鄉公所再次勘查處理，盼盡快恢復通行。

卓富公路貫通玉里、卓溪、富里3個鄉鎮，與台9線平行，16.6公里處南下車道卻在昨天凌晨發生上邊坡坍方，大量土石覆蓋道路，交通受阻。警方第一時間拉起封鎖線、設置三角錐，並趕緊通知鄉公所處理，廠商用挖土機陸續移除坍方土石，昨天下午恢復單向通行。

不過，搶通沒多久，邊坡土石再度崩塌，鄉公所緊急暫時封路，今天上午再次勘查處理。考量民眾通行安全，搶通後這周仍會持續封路，觀察邊坡是否還有落石，確定山坡穩定才會開放。

縣長徐榛蔚昨天立即趕赴現場會勘，研判因近期颱風密集侵襲東部，大量雨水導致土石鬆動，這次坍方應為之前小犬颱風造成，建議鄉公所在道路搶通後，需多加規畫相關的管理與安全措施，並設置監視器隨時監測道路現況，也呼籲民眾如經過此路段須多加留意。