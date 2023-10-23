百萬農機無牌上路遭沒入 農民怨無情

秋收農忙期，台東各地常見農機上路行駛，成功鎮農民日前駕無牌農機出門發生車禍，逾百萬元耕耘機遭警依法「沒入」，農民頓失生財工具無法謀生，悲泣投訴處分不符比例原則；農業處指出，全縣僅核發1188張農機使用登記證，黑數龐大，提醒農民依規定提出申請。

台東武姓農民本月中旬駕耕耘機出門代耕，返家時與自小客車擦撞，警方獲報發現耕耘機未懸掛車牌，依法開罰，並依「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛」規範將農機沒入。

武姓農民說，事後緊急向鎮公所申請號牌，罰單也繳清了，耕耘機仍無法領回，無法接代耕訂單、頓失收入，因二手耕耘機花125萬元購入，月繳萬餘元貸款，雖然未申領證不對，但法律未免太無情。

成功警分局表示，武男與他車發生事故，依違規情節舉發移送公路主管機關，若有疑義可向公路主管機關申訴；武男可申請號牌應該非拼裝車，建議先向監理站陳述意見。

農業處長許家豪說，台東合法申請農機使用登記證不多，以前也發生過類似案例，申請證號不用錢，呼籲農民依法申請後再上路。

農糧署「農業機械使用證管理作業規範」，農用曳引機、搬運車、自走式噴霧車、大型聯合收穫機等農機，須依規定申請農業機械使用證，並懸掛在農機前、後方明顯處，才得於市區道路或公路行駛。