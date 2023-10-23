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劉銘傳隧道 拚年底開放參觀

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市定古蹟劉銘傳隧道光環境及入口意象工程正在驗收，文化局希望能在今年底開放民眾預約參觀。記者邱瑞杰／攝影
基隆市定古蹟劉銘傳隧道光環境及入口意象工程正在驗收，文化局希望能在今年底開放民眾預約參觀。記者邱瑞杰／攝影

基隆市定古蹟劉銘傳隧道今年3月間封閉後，施作光環境及入口意象工程，目前正驗收及改善缺失。文化局長江亭玫說，目標是今年底開放參觀，為保護隧道內生態，將採預約制以降低干擾。

清朝光緒13年（1887年）4月28日，台灣巡撫劉銘傳奏准建造鐵路，隔年春天台北府到基隆段開工，在獅球嶺開通隧道，光緒16年（1890年）8月竣工。日本治台期間改線，竹仔寮隧道1898年完成後，停用獅球嶺隧道。為避免和獅球嶺砲台混淆，後來改名劉銘傳隧道。

江亭玫說明，為提升民眾參觀劉銘傳隧道旅遊品質，不會讓民眾自由進出，而是採預約制。樂一路出口停車亂象，會尋求當地居民配合，改善道路環境。

另，安樂區鶯歌社區發展協會社區在麥金路中山高下方，設計「劉銘傳鐵路遺址」，展現社區總體營造成果。遺址也有光環境設計，日前才點燈，近日導覽看板被貼上廣告物，還出現機車停放亂象。安樂區長簡翊哲說，今天會派人清除貼在看板的紙張，維護環境整潔。

基隆 遺址

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