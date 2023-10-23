撒奇萊雅佳麗 分享原民文化

2年1次台灣小姐選拔活動今年邁入第12屆，陸續在台中、高雄辦初賽與複賽後，選出14名佳麗昨在花蓮參加外景泳裝比賽，分數將列入12月總決賽中，各佳麗均積極展現自信一面。何雅筠是來自花蓮的佳麗，身為撒奇萊雅族的她，希望透過比賽增加登台經驗，也結交更多朋友。

台灣小姐外景泳裝賽曾在2000年的第一屆、2003年第二屆在花蓮舉辦，暌違20年，昨天在花蓮度假飯店登場，每一位佳麗穿上清涼泳裝走台步，並用中、英文與母語介紹自己，吸引許多民眾拿起相機拍下最美的倩影。經過激烈選拔，冠軍為邱邑函、亞軍林沛瑢、季軍王蕾。

25歲何雅筠是來自花蓮的佳麗，身為撒奇萊雅族的她，希望透過比賽增加登台經驗。記者王思慧／攝影

身穿紫色泳裝何雅筠是花蓮撒奇萊雅族人，現在是國立中山大學研究所學生，她受訪表示，大學畢業後回到家鄉，現在在文化局考古博物館工作。為了增加人生經驗，選擇參加選美比賽，且東部位處偏遠，盼藉此機會與大家分享原住民文化。

主辦單位表示，台灣小姐一開始有數十人參賽，競爭從初賽、複賽、這次泳裝賽，到之後的決賽與總決賽，將一路淘汰選出最後冠軍。這一屆特別有台日、台美混血、原住民、新住民第二代等，身分多元。總決賽預計12月9日在嘉義長榮文苑酒店舉行。