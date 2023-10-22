台灣小姐泳裝選拔賽 撒奇萊雅族佳麗分享原民文化

兩年一次台灣小姐選拔活動今年邁入第12屆，陸續在台中、高雄舉辦初賽與複賽後選出14名佳麗，今天在花蓮參加外景泳裝比賽，分數將列入台北總決賽中，各佳麗均積極展現自信一面。25歲何雅筠是來自花蓮的佳麗，身為撒奇萊雅族的她，希望透過比賽增加登台經驗，也向大家介紹原民文化。

台灣小姐外景泳裝賽曾在2000年的第一屆、2003年第二屆在花蓮舉辦，睽違20年，今天在花蓮度假飯店登場，每位佳麗都穿上清涼泳裝走台步，並用中文、英文與母語介紹自己，吸引許多民眾拿起相機拍下最美倩影。經過激烈選拔，冠軍為邱邑函、亞軍林沛瑢、季軍王蕾。

身穿紫色泳裝何雅筠是花蓮撒奇萊雅族人，現在是國立中山大學研究所學生，她受訪表示，大學畢業後回到家鄉，現在在文化局考古博物館工作。為了增加人生經驗，選擇參加選美比賽，且東部位處偏遠，盼藉此機會與大家分享原住民文化。

何雅筠說，曾看到選美的廣告資訊，沒有特別與家人討論就報名，竟然順利入選，很高興在比賽過程認識其他族群文化，更交流不同的專長如音樂、樂器等，增進自己見聞。