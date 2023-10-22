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台灣小姐泳裝選拔賽 撒奇萊雅族佳麗分享原民文化

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
第十二屆台灣小姐外景泳裝比賽在花蓮舉行，冠軍為邱邑函（前排中）、亞軍林沛瑢（前排右）、季軍王蕾（前排左）。記者王思慧／攝影
第十二屆台灣小姐外景泳裝比賽在花蓮舉行，冠軍為邱邑函（前排中）、亞軍林沛瑢（前排右）、季軍王蕾（前排左）。記者王思慧／攝影

兩年一次台灣小姐選拔活動今年邁入第12屆，陸續在台中、高雄舉辦初賽與複賽後選出14名佳麗，今天在花蓮參加外景泳裝比賽，分數將列入台北總決賽中，各佳麗均積極展現自信一面。25歲何雅筠是來自花蓮的佳麗，身為撒奇萊雅族的她，希望透過比賽增加登台經驗，也向大家介紹原民文化。

台灣小姐外景泳裝賽曾在2000年的第一屆、2003年第二屆在花蓮舉辦，睽違20年，今天在花蓮度假飯店登場，每位佳麗都穿上清涼泳裝走台步，並用中文、英文與母語介紹自己，吸引許多民眾拿起相機拍下最美倩影。經過激烈選拔，冠軍為邱邑函、亞軍林沛瑢、季軍王蕾。

身穿紫色泳裝何雅筠是花蓮撒奇萊雅族人，現在是國立中山大學研究所學生，她受訪表示，大學畢業後回到家鄉，現在在文化局考古博物館工作。為了增加人生經驗，選擇參加選美比賽，且東部位處偏遠，盼藉此機會與大家分享原住民文化。

何雅筠說，曾看到選美的廣告資訊，沒有特別與家人討論就報名，竟然順利入選，很高興在比賽過程認識其他族群文化，更交流不同的專長如音樂、樂器等，增進自己見聞。

主辦單位說明，台灣小姐一開始有數十人參賽競爭從初賽、複賽、這次泳裝賽，到之後的決賽與總決賽，將一路淘汰，選出最後冠軍。這屆特別有台日、台美混血、原住民、新住民第二代等，身分多元。外景泳裝比賽後，10月29日將在桃園客家會館音樂廳舉行「國服比賽客家風采篇」，總決賽預計12月9日在嘉義長榮文苑酒店舉行。

台灣小姐選拔活動今年邁入第12屆，25歲何雅筠是來自花蓮的佳麗，身為撒奇萊雅族的她，希望透過比賽增加登台經驗。記者王思慧／攝影
台灣小姐選拔活動今年邁入第12屆，25歲何雅筠是來自花蓮的佳麗，身為撒奇萊雅族的她，希望透過比賽增加登台經驗。記者王思慧／攝影
台灣小姐外景泳裝賽睽違20年，在花蓮度假飯店舉辦，每位佳麗都穿上清涼泳裝走台步與合影。記者王思慧／攝影
台灣小姐外景泳裝賽睽違20年，在花蓮度假飯店舉辦，每位佳麗都穿上清涼泳裝走台步與合影。記者王思慧／攝影

花蓮 選美

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