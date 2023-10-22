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無牌農機上路慘遭「沒入」 農民悲泣處罰不符比例原則

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣成功鎮武姓農民的農機無牌上路，遭警方沒入後停放在警局內。記者徐白櫻／攝影
台東縣成功鎮武姓農民的農機無牌上路，遭警方沒入後停放在警局內。記者徐白櫻／攝影

進入秋收農忙期，台東各地不時可見農機上路行駛，成功鎮發生農民駕駛無牌農機出門，不小心與轎車發生擦撞事故，逾百萬耕耘機遭警方依法「沒入」，農民頓失生財工具無法謀生，悲泣投訴處分不符比例原則。農業處指出，全縣僅核發1188張農機使用登記證，黑數龐大，提醒農民要依規定提出申請。

本月中旬，武姓農民駕駛耕耘機出門代耕，返家時與一輛轎車發生擦撞，警方獲報發現耕耘機未懸掛車牌，依據道路交通管理處罰條例第12條開出3600元以上1萬800元以下罰單，並依「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛」規範將農機沒入。

武姓農民說，他事後緊急向鎮公所申請號牌，罰單也繳清了，耕耘機仍無法領回，一堆代耕訂單無法接，心裡很著急，這部二手耕耘機花125萬元購入，每月還要繳1萬多元貸款，頓失收入束手無策，雖然自己不對，但法律未免太無情，酒駕肇事也不會沒入車子，他只是沒掛車牌卻面臨如此下場。

農糧署制定「農業機械使用證管理作業規範」，農用曳引機、搬運車、自走式噴霧車、大型聯合收穫機等農機須依規定申請農業機械使用證，同時申領農機號牌，並將農機號牌懸掛在農機機身之前方或後方明顯適當處，才得於市區道路或公路行駛。

成功警分局表示，武姓農民與他車發生事故，依違規情節舉發移送公路主管機關，如違規行為人對違規事實有疑義，得向公路主管機關申訴；武姓農民可申請號牌應該就不是拼裝車，不過當事人要先向監理站陳述意見。

農業處長許家豪說，農用機具是農民必備工具，不過合法申請者是少數，武姓農民非個案，以前也發生過類似案例，申請證號不用錢，呼籲農民依法申請後再上路。

近日秋收農忙季，馬路上常見大型農機，依法必須張掛農機號牌才能上路。記者徐白櫻／攝影
近日秋收農忙季，馬路上常見大型農機，依法必須張掛農機號牌才能上路。記者徐白櫻／攝影

農民 罰單 主管

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