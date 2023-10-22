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公仔獎座加上封面專書 禮物送到台東模範長輩心坎裡
明天是九九重陽節，台東縣府今天表揚全縣19位模範老人及19位敬老楷模，受表揚長輩收到個人封面書刊，以及依據個人穿著特色打造的人偶小公仔獎座，個個笑得合不攏嘴，開心說「好感動的小禮物」。
縣府社會處邀請模範長輩及家人提早在娜路灣酒店歡慶重陽節，縣長饒慶鈴與議長吳秀華上題致詞，現任立委劉櫂豪，以及國民黨立委參選人黃建賓、民進黨立委參選人賴坤成輪番上台致詞，場面融洽，不過相互較勁意味濃厚。
社會處指出，今年共表揚19位模範老人，延平鄉92歲王金城年紀最長，身體健康不常感冒；87歲羅梅經營關山鎮歷史最悠久的金玉旅社，平日參與公眾事務不落人後。另外也表揚19位敬老楷模，如超商老闆陳裕國常幫綠島長輩搬運魚貨，攝影記者王浩原則是擁有好廚藝，常為鄰居長輩下廚送餐，受表揚者都是如同家人般照顧毫無血緣關係的社區長輩。
縣長饒慶鈴指出，上任後陸續推出敬老配鏡、爺奶志工咖啡車、老歌演唱會等活動，希望縣內長輩多拓展生活區，此次透過故事採集及影音記錄，期盼長輩留下美好及難忘回憶。
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