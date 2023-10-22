研究千件文物 台東發表「原物志」新書

台東縣府委外紀錄及調查1325件館藏原住民族文物，研究團隊發現達悟族有1件銀質頭盔是利用不同年代的銀組合製成，另2件銀盔材質竟是不鏽鋼，含達悟族陶罐及排灣族精緻複串琉璃珠在內，共6件文物被公告納入有形文化資產，縣府出專書分享研究成果。

縣府文化處2017年起委託南藝大老師盧泰康與邵慶旺普查館藏原住民族文物，隔年啟動深入調查研究，歷經藝術史探究與科學檢測，指定6件文物為台東縣文化資產「一般古物」。

文化處將歷年研究成果出版專書「原物志」，縣長饒慶鈴昨主持新書開箱儀式，將分送各鄉鎮市圖書館典藏及查閱。6件古文物分別為「雅美（達悟）族銀質頭盔」、「雅美（達悟）族陶罐」、「古陶壺（排灣/魯凱族）」、「阿美族陶罐」、「排灣族複串琉璃珠胸飾」及藤盒。

盧泰康說，銀質頭盔被達悟族視為珍貴的傳家寶物，也是盛裝出席重要場合的帽飾，不同年代取材有別，館藏共4件，2件銀、2件不鏽鋼，歷史最悠久的1件銀質頭盔共4層，每層銀含量不同，可能不同年代留下，損壞後被重複釘合串接，追溯歷史逾百年。

阿美族陶罐高度49.7公分，是相當罕見的巨大圓腹罐，研判是炊煮食物的陶罐。排灣族複串琉璃珠則是由10條琉璃珠組串而成，總數124顆，放置藤盒也十分完整。