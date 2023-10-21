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奉獻身心障礙生35年！德籍宣教士「顧媽媽」退休 院生不捨落淚

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
德籍宣教士顧美玲（後排右三）陪伴花蓮畢士大身心障礙院生35年，是孩子口中的「顧教士」、「顧媽媽」。記者王燕華／攝影
德籍宣教士顧美玲（後排右三）陪伴花蓮畢士大身心障礙院生35年，是孩子口中的「顧教士」、「顧媽媽」。記者王燕華／攝影

德籍宣教士顧美玲1988年飄洋過海來到陌生的台灣，在花蓮畢士大教養院一待就是35年，陪伴照顧身心障礙院生，原本6年前屆齡，因捨不得孩子，又延6年，下月將以71歲高齡退休返回德國，院生得知「顧媽媽」要離開，非常捨不得，還有人問她「行李箱多大？裝得下我嗎？」顧美玲說，這裡就像家一樣，看到孩子一個個長大，所有辛苦都值得。

畢士大教養院由台灣基督教宣教士差會在花蓮設立，照顧小兒麻痺症患者、多重障礙、唐氏症、自閉症等院生，68年院史，超過一半歲月有顧美玲的付出，因為對台灣的卓越貢獻，2017年獲移民署頒發永久居留證（梅花卡）。

她還記得，35年前剛來時僅48名女院生，後來努力募款，陸續興建喜樂樓、希望樓兩棟大樓，讓男性或者長大的院生都照顧得到；輕中度障別院生完成學業後，安排到烘焙、洗車、木工、手工、代工等部門工作，讓院生有一技之長。

為了畢士大，顧美玲每兩年才能回德國一次，這幾年疫情因素，更已4年未回家。她把全副精力投注在畢士大身上，是孩子口中的「顧媽媽」、「顧教士」，她說「這裡就是我的家，35年來，沒有一天後悔」。

71歲的顧美玲即將退休，下月中旬就要飛回德國，還不敢告訴孩子這個消息，低調默默收拾行囊，已有院生聞訊找上門，擺出嚴肅表情說「妳要離開我們是完全不對的，這一定不是上帝的旨意」；還有人問她「行李箱多大?」原來是希望把自己裝進行李箱跟「顧媽媽」一起走，單純可愛的反應，讓她想到就要掉眼淚。

畢士大教養院今天舉辦園遊會，院生上台勁歌熱舞，顧美玲在台下帶著慈祥微笑默默陪伴。她說，相信畢士大的精神「給孩子上帝的愛」會一直延續下去，讓孩子們感受到這裡就是他們第二個家。

德籍宣教士顧美玲來台奉獻35年，曾獲移民署頒發永久居留證（梅花卡），今年71歲的她，下月將退休返回德國。記者王燕華／攝影
德籍宣教士顧美玲來台奉獻35年，曾獲移民署頒發永久居留證（梅花卡），今年71歲的她，下月將退休返回德國。記者王燕華／攝影
畢士大教養院今天舉辦園遊會，院生們在台上勁歌熱舞，非常熱鬧。記者王燕華／攝影
畢士大教養院今天舉辦園遊會，院生們在台上勁歌熱舞，非常熱鬧。記者王燕華／攝影
德籍宣教士顧美玲（後）陪伴花蓮畢士大身心障礙院生35年，是孩子口中的「顧教士」、「顧媽媽」。記者王燕華／攝影
德籍宣教士顧美玲（後）陪伴花蓮畢士大身心障礙院生35年，是孩子口中的「顧教士」、「顧媽媽」。記者王燕華／攝影

行李箱 德國

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