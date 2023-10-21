台東縣府出書揭密千件文物身世 達悟族頭盔最神奇

台東縣府委外紀錄及調查1325件館藏原住民族文物，並將成果集結成冊對外發表。研究團隊發現達悟族有一頂銀質頭盔是利用不同年代的銀組合而成，另外還有近50公分的達悟族巨大陶罐、精美排灣族複串琉璃珠，共6件文物公告為台東文化資產古物，透過專書系統性整理及介紹原民文化知識及生活智慧。

縣府文化處將歷年團隊研究成果出版專書，今天上午在藝文中心舉辦「原物志」新書發表會，縣長饒慶鈴主持新書開箱儀式。饒說，感謝團隊多年辛苦調查，專書將會配送至各鄉鎮市立圖書館，與縣民分享縣府典藏原民文物的珍貴知識與文化。

文化處指出，2017年起委託南藝大盧泰康與邵慶旺老師團隊，展開文化處館藏原住民族文物全面性普查，隔年啟動深入調查研究，透過嚴謹的藝術史探究與科學檢測，其中6件文物公告指定為文化資產古物。

「雅美（達悟）族銀質頭盔」、「雅美（達悟）族陶罐」、「古陶壺（排灣/魯凱族）」、「阿美族陶罐」、「排灣族複串琉璃珠胸飾」及藤盒公告為「一般古物」，書中逐一翔實介紹。

盧泰康說，銀質頭盔被達悟族視為珍貴的傳家寶物，也是盛裝出席重要場合的帽飾，不同年代取材有別，館藏共四件，其中兩件是銀，另兩件是不鏽鋼，公告古物的銀質頭盔共四層，每層銀含量不同，可能不同年代留下，損壞後被重複釘合，家族古老流傳加工串接，追溯歷史逾百年。