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台東紅烏龍 變身冰心大福端上桌

聯合報／ 記者蔡世偉徐白櫻／台東報導
台東縣副縣長王志輝（中）與日商TSUJIRI總經理內田翔太郎（右）昨出席「台東紅烏龍冰心大福聯名禮盒」記者會。記者徐白櫻／攝影
台東縣副縣長王志輝（中）與日商TSUJIRI總經理內田翔太郎（右）昨出席「台東紅烏龍冰心大福聯名禮盒」記者會。記者徐白櫻／攝影

台東縣政府推廣台東特色茶葉「紅烏龍」，首度找來日本百年抹茶品牌合作，推出聯名禮盒。縣長饒慶鈴表示，不少青年返鄉投入紅烏龍相關產業，10年來不僅栽種面積提升超過一倍，達到上百公頃，特色產品也發展多元。

台東縣政府創立區域茶品牌「台東紅烏龍」，首度合作日本京都百年抹茶品牌「TSUJIRI辻利茶舗」及辻利茶舗在台經營團隊監製的全新品牌「內田家UCHIDAYA」，以茶入甜點，推出「台東紅烏龍冰心大福聯名禮盒」，昨下午在The GAYA Hotel 潮渡假酒店，由縣長饒慶鈴與辻利茶舗總經理內田翔太郎共同發表。

「台東紅烏龍冰心大福聯名禮盒」記者會。記者徐白櫻／攝影
「台東紅烏龍冰心大福聯名禮盒」記者會。記者徐白櫻／攝影

縣長饒慶鈴說，紅烏龍是台東最具特色的產業之一，搭配台東近年推行慢經濟，提升地域文化性、建立起交流與共感，累積不少青年返鄉投入紅烏龍茶產業。農業處長許家豪表示，10年前全台東紅烏龍栽種面積50公頃左右，如今達上百公頃，可以當作精品茶，還逐步發展茶旅行、手搖茶、茶餐等特色產品，就連便利商店也喝得到紅烏龍罐裝茶飲。

雙方都期待藉由這次聯名，展現「台東紅烏龍」兼具精品茶與商用茶發展特性，無論是作為台灣新興特色茶，亦或是融入飲料、甜點及料理，多元應用為產業迎接新面貌，更深化台東價值。

台東 品牌

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