花蓮光復親子館啟用 教材結合原民文化及農特產品

花蓮縣府與台糖花蓮觀光糖廠合作，利用場區閒置空間，設置「光復親子館」，將在地原住民文化、農特產品融合成教材，提供在地0到6歲小朋友遊戲空間，今天正式啟用。

花蓮縣府考量多數未滿3歲兒童多以家長在家照顧居多，推動「一鄉鎮一親子館」，提供家長安心的育兒空間，強調親子共學、共遊、共玩及共融理念。

社會處長陳加富指出，光復親子館位於花蓮觀光糖廠內，委託慈濟大學兒童與家庭教育學系承接，空間分齡分區，針對0至2歲設置寶寶探索區，2至6歲為操作體驗區，規劃益智角、閱讀角、積木角及角色扮演。

陳加富指出，遊戲教材結合在地原住民文化、傳統農特產品為元素，符合在地特色；親子館也設有育兒外展車，規劃人員帶著館內繪本跟遊具，到訪光復鄉及周邊地區，將服務帶進社區。

花蓮縣府社會處指出，光復親子館開館時間為每週二至週六上午9時至11時30分，下午2時至4時30分，除了育兒空間，也有專業社工人員及教保人員提供家長幼兒照顧諮詢，協助托育媒合、親職課程及親子活動，減緩家長照顧壓力。

陳加富指出，光復親子館是縣內第9處啟用的親子館，未來還有富里鄉、瑞穗鄉及壽豐鄉等處陸續興建。