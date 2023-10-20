全國運動會基隆沒授旗典禮挨批 市府說各單項一致同意

今年全國運動會明天起到26日在台南舉行，議員陳宜指出，這是兩年一次的全國最大運動會，但各縣市唯獨基隆市政府沒有為選手授旗，批基隆選手沒人重視。市府說，因逢多項選手賽事已開始，為不影響選手參賽權利，並考量出席人員不足，說明會中各單項與會人員一致同意不辦理授旗活動。

全國運動會基隆今年參加選手169人，參加項目共14項，有田徑、游泳、公開水域、鐵人三項、輕艇（靜水障礙）、射擊、射箭、羽球、桌球、拳擊、跆拳道、柔道、橄欖球、保齡球。

議員陳宜指出，112年全國運動會21至26日比賽，但兩年一次的全國最大運動會，基隆選手沒人重視，她請問基隆市政府教育處體育保健科為什麼獨獨基隆市政府沒有為選手辦理授旗典禮？

陳宜說，看看其他各縣市政府對選手的重視，反觀基隆市，著實令人失望、心寒，謝國樑市府，連最簡單10分鐘的鼓勵都給不起，連授旗的時間都沒有，談什麼重視體育？

議員張之豪說，全國運動會各縣市代表隊，幾乎都在出發前，由市長或縣長，誓師授旗，唯獨基隆市靜悄悄，市長、處長、科長，全都當作沒這回事。

市政府發言人余治明表示，市府重視各項體育賽事活動，有關授旗典禮日期一事，時逢多項選手賽事已開始，當日辦理基隆市田徑競賽等相關賽事，為不影響選手參賽權利，並考量出席人員不足，市府於10月4日曾召開說明會，各單項與會人員一致同意不辦理授旗活動，市府未來仍將積極推動各項體育項目，邁向運動城市發展。