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七十二角風箏少了七 東北角風管處龜山島導覽資訊錯誤挨批

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
龜山島上有4頭黑山羊，不知從何而來，地方擔心會破壞島上原生植被。圖／台灣基進宜蘭黨部提供
龜山島上有4頭黑山羊，不知從何而來，地方擔心會破壞島上原生植被。圖／台灣基進宜蘭黨部提供

宜蘭頭城鎮龜山島是宜蘭重要觀光景點，近日台灣基進宜蘭黨部接到陳情，龜山島人文地質生態展覽館中，有3處資訊錯誤，包含龜山八景照片誤植、七十二角風箏寫成十二角、觀光壁畫非村落生活方式等，也憂心島山羊啃食珍貴植被。東北角風管處承諾，年底前修正。

台灣基進宜蘭黨部主委、立委參選人林意評表示，龜山島每年超過10萬人次登島，同時也是宜蘭人家鄉的象徵，更是擁有獨特生態資源的珍貴島嶼；台灣基進日前接獲民眾陳情，稱龜山島上觀光導覽資訊有多處誤植，團隊10月16日登島實地勘查。

台灣基進團隊發現，島上的人文地質生態展覽館中，有2處誤植，包含龜山八景中已經消失的龜卵傳奇，照片卻是龜首，以及七十二角風箏的說明欄中，寫成「十二角風箏」；除了館中資訊誤植，館外供民眾拍照的觀光壁畫也有錯誤，並非龜山島村落原有的生活方式。

台灣基進團隊另外觀察了島上的山羊。林意評指出，今年8月媒體報導，島上有4頭山羊，生態老師憂心破壞植被，當時風管處回應，早期龜山島本就有野生山羊棲息，平時會用牽繩繫綁，11月鐵砲百合萌芽期也會將牠們關起來，避免啃食嫩芽。

林意評表示，實際詢問曾住在島上的民眾後，得知警備總部60年前在島上飼養黑山羊食用，1970年代龜山島居民遷村後，島上已經沒有山羊；團隊登島後也發現，黑山羊並未被牽繩繫綁，這4頭黑山羊究竟從何而來、有沒有被好好管理，都要打上問號。

台灣基進要求東北角風管處立即改善缺失，修正錯誤導覽資訊並落實管理山羊。東北角風管處回應，導覽資訊錯誤屬實，之前聯繫廠商更正，但廠商尚在國外，預計年底前才能改善；山羊可能是施工工人帶上島，對環境影響不大，也不會啃食較苦的原生種百合花，若外界有疑慮，會考慮將牠們帶走。

龜山島展覽館說明欄中將「七十二角風箏」誤植為「十二角風箏」。圖／台灣基進宜蘭黨部提供
龜山島展覽館說明欄中將「七十二角風箏」誤植為「十二角風箏」。圖／台灣基進宜蘭黨部提供
龜山島上供遊客拍照的觀光壁畫，並非描繪過去島上居民實際生活的樣貌，存放漁獲的方式與真實狀況不同。圖／台灣基進宜蘭黨部提供
龜山島上供遊客拍照的觀光壁畫，並非描繪過去島上居民實際生活的樣貌，存放漁獲的方式與真實狀況不同。圖／台灣基進宜蘭黨部提供
龜山島展覽館展示龜山八景，其中「龜卵傳奇」的照片被誤植為「龜首」。圖／台灣基進宜蘭黨部提供
龜山島展覽館展示龜山八景，其中「龜卵傳奇」的照片被誤植為「龜首」。圖／台灣基進宜蘭黨部提供
台灣基進宜蘭立委參選人林意評表示，龜山島上有多處導覽資訊錯誤，也未落實管理山羊，要求東北角風管處盡速修正。圖／台灣基進宜蘭黨部提供
台灣基進宜蘭立委參選人林意評表示，龜山島上有多處導覽資訊錯誤，也未落實管理山羊，要求東北角風管處盡速修正。圖／台灣基進宜蘭黨部提供

龜山島 台灣基進 風箏

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