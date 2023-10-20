七十二角風箏少了七 東北角風管處龜山島導覽資訊錯誤挨批

宜蘭頭城鎮龜山島是宜蘭重要觀光景點，近日台灣基進宜蘭黨部接到陳情，龜山島人文地質生態展覽館中，有3處資訊錯誤，包含龜山八景照片誤植、七十二角風箏寫成十二角、觀光壁畫非村落生活方式等，也憂心島山羊啃食珍貴植被。東北角風管處承諾，年底前修正。

台灣基進宜蘭黨部主委、立委參選人林意評表示，龜山島每年超過10萬人次登島，同時也是宜蘭人家鄉的象徵，更是擁有獨特生態資源的珍貴島嶼；台灣基進日前接獲民眾陳情，稱龜山島上觀光導覽資訊有多處誤植，團隊10月16日登島實地勘查。

台灣基進團隊發現，島上的人文地質生態展覽館中，有2處誤植，包含龜山八景中已經消失的龜卵傳奇，照片卻是龜首，以及七十二角風箏的說明欄中，寫成「十二角風箏」；除了館中資訊誤植，館外供民眾拍照的觀光壁畫也有錯誤，並非龜山島村落原有的生活方式。

台灣基進團隊另外觀察了島上的山羊。林意評指出，今年8月媒體報導，島上有4頭山羊，生態老師憂心破壞植被，當時風管處回應，早期龜山島本就有野生山羊棲息，平時會用牽繩繫綁，11月鐵砲百合萌芽期也會將牠們關起來，避免啃食嫩芽。

林意評表示，實際詢問曾住在島上的民眾後，得知警備總部60年前在島上飼養黑山羊食用，1970年代龜山島居民遷村後，島上已經沒有山羊；團隊登島後也發現，黑山羊並未被牽繩繫綁，這4頭黑山羊究竟從何而來、有沒有被好好管理，都要打上問號。